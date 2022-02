Fifa retira jogos da seleção russa em casa e proíbe bandeira e hino russo em todas as competições

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) impôs neste domingo à seleção russa que dispute seus jogos em que tem mando de campo fora de seu território, em consequência da invasão da Ucrânia pelo exército russo.

A entidade máxima do futebol mundial também proibiu a execução do hino e a bandeira em todas as suas competições, além de se reservar o direito "a sanções adicionais, incluindo uma possível exclusão das competições", medida reivindicada horas antes pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ama/dep/mcd/rsc/aam

Tags