Esporte profissional reage à invasão russa da Ucrânia

Competições deslocadas, recusa das nações europeias em enfrentar a Rússia, atletas declarados persona non grata, patrocinadores rompendo contratos ou criticados: a invasão russa da Ucrânia já está tendo sérias consequências no esporte profissional.

Quatro anos após a Copa do Mundo, São Petersburgo se preparava para voltar ao centro das atenções dos torcedores de futebol. Mas a Uefa rapidamente anunciou que iria transferir a final da Liga dos Campeões para Paris.

Outra questão a ser tratada pela Uefa: sua parceria com a Gazprom, que será examinada na próxima semana pelo seu comitê executivo e que parece seriamente ameaçada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sochi é um lugar simbólico do "soft power" russo nos esportes. Cidade-sede dos Jogos de Inverno de 2014, recebe o Grande Prêmio da Rússia de F1, mas não será o caso nesta temporada, pois a promotora da competição, a Fórmula 1, cancelou o evento.

A escuderia americana Haas, por sua vez, colocou em xeque sua parceria com seu patrocinador russo Uralkali, não exibindo as cores russas nos seus carros. E o futuro na F1 de Nikita Mazepin, filho de um dirigente da Uralkali, que pilotaria, parece questionado.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não descartou as partidas de sua programação agendadas na Rússia. Mas foi surpreendida pela Polônia, que se recusa a enfrentar a Rússia em 24 de março em Moscou nas eliminatórias da Copa do Mundo-2022. Possíveis próximos adversários dos russos, os suecos e os tchecos também anunciaram que não os enfrentarão.

O oligarca russo Roman Abramovich, proprietário do Chelsea, anunciou no sábado que confiaria "aos administradores da fundação de caridade do Chelsea a gestão do Chelsea FC", uma desistência que ainda é bastante vaga.

O Manchester United anunciou na sexta-feira que "revogou" seu contrato de patrocínio com a companhia aérea Aeroflot, que foi banida do espaço aéreo britânico.

Na Alemanha, o clube D2 Schalke 04 removeu o logotipo e o nome da Gazprom de suas camisas.

Geralmente relutante em comentar sobre geopolítica, o Comitê Olímpico Internacional pediu às federações esportivas internacionais que cancelem ou realoquem qualquer evento planejado na Rússia ou Belarus. Também pede que as bandeiras desses dois países não sejam hasteadas e que seus hinos não sejam tocados.

Após essas recomendações, a Federação Internacional de Esqui (FIS) anunciou o cancelamento de todas as suas competições na Rússia até o final da temporada "no interesse da segurança de todos os participantes".

Também seguindo o apelo do COI, a Federação Internacional de Biatlo (IBU) proibiu os hinos e bandeiras da Rússia e de Belarus durante os eventos da Copa do Mundo, durante os quais a bandeira ucraniana será içada sistematicamente, mesmo que a Ucrânia tenha se retirado.

As quatro principais organizações de boxe - IBF, WBC, WBA e WBO - anunciaram no sábado que não permitiriam campeonatos na Rússia. "Embora esta guerra tenha posto fim ao boxe na Ucrânia, nossas organizações não permitirão lutas na Rússia até uma avaliação mais aprofundada da situação", disseram em comunicado.

Programado de 26 de agosto a 11 de setembro, o Campeonato Mundial de Vôlei na Rússia ainda não foi cancelado, mas parece muito ameaçado. Os campeões olímpicos franceses não estarão presentes: a Federação anunciou que os Blues não participarão do torneio se ele for mantido na Rússia.

Grande nação neste esporte, a Rússia também perdeu a organização dos jogos da fase de grupos da Liga das Nações feminina em Ufa de 28 de junho a 3 de julho e masculina em Kemerovo de 5 a 10 de julho.

Judoca talentoso, o presidente russo Vladimir Putin foi suspenso neste domingo de seu status de presidente honorário e embaixador da Federação Internacional de Judô, anunciou a FIJ.

O governo sueco, por sua vez, pediu no sábado a exclusão completa da Rússia de todas as competições esportivas dos países da UE.

As federações de esqui norueguesa e sueca já informaram que os atletas russos não são bem-vindos em seus territórios para os eventos em seus respectivos países no próximo mês.

A secretária do Interior britânica, Priti Patel, também alertou que "seleções nacionais de países cúmplices" na invasão da Ucrânia não seriam mais bem-vindas. De fato, os vistos dos jogadores de basquete bielorrussos que jogariam neste domingo em Newcastle foram cancelados.

Na França, o clube do Nantes anunciou no sábado que se recusou a receber o clube moscovita Chekovskie Medvedi, para uma partida marcada para terça-feira pela Taça da Europa de Handebol.

Com exceção dos jogos que os colocam em confronto direto, os clubes russos alinhados na Euroliga de basquete (São Petersburgo, Kazan e CSKA Moscou) terão que jogar seus jogos em casa da Euroliga no exterior. Idem para jogos de futebol de clubes europeus.

bur-ng-ama/lve/mdm/mr

Tags