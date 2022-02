Dortmund fica no empate Augsburg (1-1) e deixa Bayern escapar; Leipzig vence Bochum

O Borussia Dortmund não passou de um empate em 1 a 1 em sua visita ao Augsburg (15º) no encerramento da 24ª rodada da Bundesliga e deixou o líder Bayern abrir uma vantagem de oito pontos, enquanto o Leipzig (4º) segue na 'zona da Champions'.

O belga Thorgan Hazard, irmão do jogador do Real Madrid, colocou o Dortmund na frente após uma jogada espetacular que culminou com um chute cruzado para o fundo da rede (35).

Mas na reta final, Noah Sarensen Bazee empatou para o time da Baviera (78) após uma confusão na área do Dortmund que mais uma vez não pôde contar com seu artilheiro norueguês Erling Haaland, com problemas musculares e cuja volta foi adiada em uma semana.

Com este ponto, o Dortmund chega aos 50, oito atrás do Bayern, que no sábado venceu o Eintracht Frankfurt (10º) fora de casa por 1 a 0.

Mais cedo um gol do francês Christopher Nkunku no fim (82) deu ao Leipzig, quarto colocado, uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Bochum (11º) resultado que faz com que o time acompanhe o ritmo do Bayer Leverkusen, terceiro, que derrotou o Arminia Bielefeld (14º) no sábado por 3 a 0.

A quatro pontos do Bayer e empatado com Freiburg (5º) e Hoffenheim (6º), o Leipzig se agarra à última posição que garante uma vaga direta para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Benjamin Henrichs deu um passe em profundidade para Nkunku que recebeu sozinho diante do goleiro do time da casa e marcou seu 13º gol na temporada no campeonato alemão, seu sexto nos últimos quatro jogos.

O Bochum esperava um resultado positivo após a boa imagem deixada na vitória por 4 a 2 sobre o Bayern de Munique, depois de marcar todos os gols no primeiro tempo.

-- Resultados da 24ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Hoffenheim - Stuttgart 2 - 1

- Sábado:

B. Moenchengladbach - Wolfsburg 2 - 2

Freiburg - Hertha Berlim 3 - 0

Greuther Furth - Colônia 1 - 1

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 3 - 0

1. FC Union Berlin - Mainz 3 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique 0 - 1

- Domingo:

Bochum - RB Leipzig 0 - 1

Augsburg - Borussia Dortmund 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 58 24 19 1 4 75 26 49

2. Borussia Dortmund 50 24 16 2 6 64 37 27

3. Bayer Leverkusen 44 24 13 5 6 63 39 24

4. RB Leipzig 40 24 12 4 8 50 28 22

5. Freiburg 40 24 11 7 6 39 26 13

6. Hoffenheim 40 24 12 4 8 47 36 11

7. 1. FC Union Berlin 37 24 10 7 7 32 32 0

8. Colônia 36 24 9 9 6 36 38 -2

9. Mainz 34 24 10 4 10 35 29 6

10. Eintracht Frankfurt 31 24 8 7 9 33 36 -3

11. Bochum 29 24 8 5 11 25 34 -9

12. Wolfsburg 28 24 8 4 12 26 37 -11

13. B. Moenchengladbach 27 24 7 6 11 32 48 -16

14. Arminia Bielefeld 25 24 5 10 9 22 32 -10

15. Augsburg 23 24 5 8 11 26 41 -15

16. Hertha Berlim 23 24 6 5 13 25 54 -29

17. Stuttgart 19 24 4 7 13 28 45 -17

18. Greuther Furth 14 24 3 5 16 22 62 -40

