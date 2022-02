Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A Wemade revelou um novo jogo de apostas de personagens NFTs, o MIRAGE, expandindo o multiverso de seu jogo MMORPG amplamente aclamado, o MIR4.

A Wemade revelou um novo jogo de apostas para MIR4, o MIRAGE. O MIRAGE é um jogo de apostas revolucionário ambientado em um universo paralelo que existe separadamente do MIR4 enquanto continua interligado com o ecossistema suportado pelo Draco. Os jogadores podem alistar seus personagens NFTs do MIR4 no mundo MIRAGE baseado na web para minerar vários nós do Vale Oculto para Darksteel e Septaria. O MIRAGE oferece uma nova abordagem de apostas, baseada nos fundamentos do macrogerenciamento por meio da gamificação de NFTs de personagens como ativos jogáveis. (Gráfico: Business Wire)

O MIRAGE é um jogo de apostas revolucionário ambientado em um universo paralelo que existe separadamente do MIR4 enquanto continua interligado ao ecossistema suportado pelo Draco. Os jogadores podem alistar seus personagens NFTs do MIR4 no mundo MIRAGE baseado na web para minerar vários nós do Vale Oculto para Darksteel e Septaria. O MIRAGE oferece uma nova abordagem de apostas, construída sobre os fundamentos do macrogerenciamento por meio da gamificação de NFTs de personagens como ativos jogáveis, expandindo assim a variedade de atividades econômicas dentro do ecossistema do MIR4.

Os jogadores precisarão de uma carteira WEMIX para participar e devem alistar um ou mais personagens NFTs em sua MIRAGE roster. Aqueles sem uma conta de jogo MIR4 ainda podem participar fazendo login na carteira WEMIX.

A entrada para o Vale Oculto da MIRAGE requer Vigor, que pode ser obtida em troca de Hydra, um token de jogo no MIR4. Há um número máximo de personagens que podem ter apostas em cada Vale Oculto e, quando um Vale Oculto está cheio, outros jogadores podem tentar "assaltar" o NFT do personagem mais fraco no vale. Se o ataque for bem-sucedido, a aposta do personagem NFT de classificação mais baixa é removida e esse personagem NFT tem a chance de ser ferido, o que restringe temporariamente o personagem ferido de entrar novamente no Vale Oculto. Até cinco personagens NFTs podem ter apostas em cada Vale Oculto, e se mais de dois personagens forem colocados, serão dados bônus de grupo adicionais.

A Wemade continuará a desenvolver novos sistemas empolgantes para expandir o MIRAGE, o multiverso do MIR4, e construir o ecossistema entre jogos.

A Wemade oferece uma plataforma blockchain global, WEMIX, na qual jogos de todos os gêneros podem ser transformados em jogos de blockchain. Atualmente, muitos jogos estão sendo atendidos no WEMIX e a meta é atender 100 jogos cuja moeda principal é o WEMIX Token antes do final do ano de 2022.

Link do Mirage MIR4 no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=m05v3jHvL6E

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, Gerente de Relações Públicas yeonghyun@wemade.com

