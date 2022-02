UE propõe 'paralisar' ativos do banco central russo (oficial)

A Comissão Europeia irá propor "paralisar os ativos do banco central russo" na União Europeia (UE), para que Moscou não possa usá-los para financiar a invasão da Ucrânia, anunciou neste sábado a presidente da comissão, Ursula von der Leyen.

Com essa medida, "as transações financeiras serão congeladas e a liquidação dos ativos russos será impossível", explicou Ursula em vídeo após se reunir com representantes de Estados Unidos, França, Alemanha e Itália.

