Tottenham goleia Leeds (4-0) e United só empata; Eriksen volta aos gramados

Após a derrota de 1 a 0 fora de casa para o Burnley na quarta-feira, o Tottenham reagiu com contundência e goleou por 4 a 0 em sua visita ao Leeds neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, aumentando assim a pressão sobre o técnico argentino Marcelo Bielsa.

Com 42 pontos, o Tottenham é sétimo, mas está agora a apenas quatro pontos do Manchester United (4º), time que atualmente fecha a 'zona da Champions' na Inglaterra.

Matt Doherty (aos 10 minutos), Dejan Kulusevski (15), Harry Kane (27) e Son Heung-min (85) marcaram os gols dos 'Spurs' em Elland Road.

A vitória também tem um efeito calmante sobre o técnico italiano do Tottenham, Antonio Conte, que ficou abalado após a derrota para o Burnley, a terceira em quatro jogos. O ex-treinador da seleção italiana ainda havia deixado no ar seu futuro no comando do time londrino.

Mas neste sábado foi diferente. "Estou satisfeito com meus jogadores", disse Conte à mídia interna do Spurs.

"Hoje pedi respostas, não só sobre aspectos futebolísticos, mas principalmente no caráter, no espírito, na vontade, na vontade de lutar, de vencer duelos. Hoje, em um jogo difícil - não se esqueça que jogar contra o Leeds fora, neste estádio, não é fácil - ter esse tipo de resposta é bom para mim."

No Leeds, a situação está se tornando cada vez mais preocupante. A equipe é a décima quinta, com apenas 3 pontos acima da zona de rebaixamento e quase todos os times abaixo disputaram vários jogos a menos.

Nos últimos seis jogos só marcou um ponto e sofreu 21 gols nesses duelos, incluindo uma dura goleada (6-0) na quarta-feira imposta pelo Liverpool.

Marcelo Bielsa, o treinador que promoveu o Leeds à primeira divisão em 2020, vê a sua situação se complicar cada vez mais devido à sucessão de maus resultados.

"Precisamos defender melhor", disse o técnico, à BBC. "Precisamos deixar os adversários mais preocupados quando têm a bola e tentar conseguir atacar sem defender mal e defender sem que isso nos impeça de atacar".

Outra equipe que não decola é o Manchester United, que não conseguiu neste sábado marcar um gol em seu estádio contra o penúltimo colocado.

O United, adversário do Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões (1-1 na ida no estádio Wanda Metropolitano), poderá se complicar muito em sua luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões, já que os seus perseguidores (Arsenal, West Ham, Tottenham e até mesmo o Wolwerhampton) disputaram pelo menos dois jogos a menos.

A outra grande novidade do dia na Premier foi o retorno aos gramados do dinamarquês Christian Eriksen, oito meses após sofrer uma parada cardíaca no meio de uma partida da Eurocopa.

O meia de 30 anos, que teve um desfibrilador implantado, entrou em campo aos 52 minutos, quando seu time, o Brentford, já perdia por 2 a 0 e jogava com 10 devido à expulsão aos 11 minutos de Josh Dasilva.

Com esta vitória, o Newcastle, uma das equipes que mais se fortaleceu no mercado de inverno, continua a subir e já é 14º com 25 pontos, um a mais que seu adversário deste sábado e quatro acima da zona de rebaixamento.

Ainda neste sábado, o Manchester City visita o Everton (16º) com o objetivo de consolidar a sua liderança. Os 'Citizens' chegam à 27ª jornada com uma vantagem de 3 pontos sobre o Liverpool, que não jogará este fim-de-semana na Premier League, pois joga a final da Taça da Liga inglesa frente ao Chelsea, no domingo.

O líder Manchester City chega à 27ª rodada com 3 pontos de vantagem sobre o Liverpool, que não joga neste fim de semana na Premier League porque no domingo disputa diante do Chelsea a final da Copa da Liga inglesa.

-- Jogos da 27ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Southampton - Norwich City 2 - 0

- Sábado:

Leeds - Tottenham 0 - 4

Crystal Palace - Burnley 1 - 1

Manchester United - Watford 0 - 0

Brentford - Newcastle 0 - 2

Brighton - Aston Villa 0 - 2

Everton - Manchester City

- Domingo:

(11h00) West Ham - Wolverhampton

- Quarta-feira:

(17h15) Arsenal - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 63 26 20 3 3 63 17 46

2. Liverpool 60 26 18 6 2 70 20 50

3. Chelsea 50 25 14 8 3 49 18 31

4. Manchester United 47 27 13 8 6 44 34 10

5. Arsenal 45 24 14 3 7 38 27 11

6. West Ham 42 26 12 6 8 45 34 11

7. Tottenham 42 25 13 3 9 35 32 3

8. Wolverhampton 40 25 12 4 9 24 20 4

9. Southampton 35 26 8 11 7 34 37 -3

10. Brighton 33 26 7 12 7 25 30 -5

11. Crystal Palace 30 27 6 12 9 37 38 -1

12. Aston Villa 30 25 9 3 13 33 37 -4

13. Leicester 27 23 7 6 10 37 43 -6

14. Newcastle 25 25 5 10 10 28 45 -17

15. Brentford 24 27 6 6 15 27 44 -17

16. Leeds 23 26 5 8 13 29 60 -31

17. Everton 22 23 6 4 13 28 40 -12

18. Burnley 21 24 3 12 9 22 30 -8

19. Watford 19 26 5 4 17 25 47 -22

20. Norwich City 17 26 4 5 17 15 55 -40

