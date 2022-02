Real Madrid vence Rayo Vallecano (1-0) com gol de Benzema e se consolida na liderança

Com um gol de Karim Benzema, o 19º do francês nesta temporada na LaLiga, o Real Madrid venceu fora de casa o Rayo Vallecano neste sábado, e conquistou três pontos importantes para seguir na liderança do campeonato espanhol.

O Real Madrid soma agora 60 pontos, bem à frente dos 51 do Sevilla e dos 46 do Betis antes do dérbi sevilhano de domingo.

A onze dias do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o PSG (1-0 para os franceses na ida), o Real Madrid teve muitas dificuldades para vencer o sempre complicado Rayo Vallecano, graças ao chute de Benzema para o fundo da rede após um passe de Vinícius Junior (83).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro brasileiro, Casemiro, colocou o Real Madrid na frente no primeiro tempo, mas o árbitro anulou o gol com ajuda do VAR (39). Cinco minutos depois, foi o goleiro do Rayo, Luca Zidane, que defendeu uma cabeçada de Benzema de forma espetacular.

Casemiro foi substituído com uma grande vaia da torcida do Vallecas no segundo tempo pelo uruguaio Federico Valverde (61) depois de uma entrada dura em Óscar Valentín, que deixou o campo visivelmente machucado.

Luka Modric também poderia ter poupado um pouco de sofrimento aos torcedores merengues, mas seu disparo forte aos 73 minutos bateu na trave.

O goleiro Andriy Lunin, que costuma ser reserva de Thibaut Courtois, não participou da partida, afetado pela situação em seu país, a Ucrânia, atacado desde quinta-feira pelo exército russo.

Já o Rayo Vallecano, que havia sido a equipe revelação na primeira metade da temporada, soma seis derrotas consecutivas e continua perdendo posições na classificação. É o 12º agora.

Também neste sábado, o Valencia (9º) manteve sua ascensão depois de vencer por 1 a 0 em sua visita ao Mallorca (16º), enquanto Getafe (15º) e Alavés (18º) empataram em 2-2 em um duelo entre equipes da parte inferior da tabela.

-- Jogos do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Levante - Elche 3 - 0

- Sábado:

Mallorca - Valencia 0 - 1

Getafe - Alavés 2 - 2

Rayo Vallecano - Real Madrid 0 - 1

Atlético de Madrid - Celta Vigo

- Domingo:

(10h00) Villarreal - Espanyol

(12h15) Sevilla - Betis

(14h30) Real Sociedad - Osasuna

(17h00) Barcelona - Athletic Bilbao

- Segunda-feira:

(17h00) Granada - Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 60 26 18 6 2 52 20 32

2. Sevilla 51 25 14 9 2 37 17 20

3. Betis 46 25 14 4 7 47 30 17

4. Barcelona 42 24 11 9 4 42 28 14

5. Atlético de Madrid 42 25 12 6 7 45 34 11

6. Villarreal 39 25 10 9 6 42 24 18

7. Real Sociedad 38 24 10 8 6 24 25 -1

8. Athletic Bilbao 37 25 9 10 6 29 21 8

9. Valencia 33 26 8 9 9 38 42 -4

10. Celta Vigo 32 25 8 8 9 29 26 3

11. Osasuna 32 25 8 8 9 25 30 -5

12. Rayo Vallecano 31 25 9 4 12 28 30 -2

13. Elche 29 26 7 8 11 28 37 -9

14. Espanyol 29 25 7 8 10 30 35 -5

15. Getafe 27 26 6 9 11 26 30 -4

16. Mallorca 26 25 6 8 11 23 39 -16

17. Granada 24 25 5 9 11 27 40 -13

18. Alavés 21 26 5 6 15 21 44 -23

19. Cádiz 20 25 3 11 11 21 39 -18

20. Levante 18 26 3 9 14 28 51 -23

./bds/mcd/rsc/aam

Tags