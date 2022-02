PSG vence Saint-Étienne de virada (3-1) com show de Mbappé; Nice empata com Strasbourg

O Paris Saint-Germain, líder da Ligue 1 francesa, venceu o Saint-Étienne por 3 a 1 de virada, com mais uma exibição de gala de Kylian Mbappé, que marcou dois gols e deu uma excelente assistência.

Com esta vitória, o PSG soma 62 pontos, bem acima dos 46 do Nice, que empatou em 0 a 0 com o Strasbourg no outro jogo deste sábado, e do Olympique de Marselha, que visita o Troyes (17º) no domingo.

Em um primeiro tempo em que o time parisiense parecia jogar com duas marchas a menos, o Saint-Étienne aproveitou para abrir o placar por meio de Denis Bouanga aos 16 minutos.

O PSG teve dificuldade para reagir e só conseguiu depois de meia hora, quando o astro Lionel Messi cobru uma falta direta que o goleiro visitante Paul Bernardoni defendeu com as duas mãos (32).

O capitão da seleção argentina voltou a aparecer pouco antes do intervalo para dar uma assistência por entre a defesa adversária e Mbappé apareceu para receber e empatar o jogo, com alguma colaboração de Bernardoni (42).

A ligação entre as duas estrelas reapareceu logo após o intervalo: uma tabela dupla entre os dois e Messi tocou dentro da área para Mbappé chutar sem chances para o goleiro (47).

Cinco minutos depois o português Danilo Pereira garantiu a vitória, cabeceando na segunda trave após um lindo cruzamento com a parte exterior do pé direito de Kylian Mbappé (52).

Mbappé "é incrível, magnífico", disse Mauricio Pochettino após a partida. "Estou orgulhoso dele, não é fácil descrever o que ele faz", acrescentou o técnico do PSG.

Com seus dois gols, Mbappé soma 156 com a camisa do PSG, igualando o sueco Zlatan Ibrahimovic na segunda colocação dos maiores artilheiros de todos os tempos da equipe parisiense.

Aos 23 anos, o campeão mundial só é superado por Edinson Cavani, o atacante uruguaio que marcou 200 gols entre 2013 e 2020.

Nesta temporada, Mbappé já soma 24 gols em 34 jogos, contando todas as competições.

Mais cedo o Nice empatou em 0 a 0 em sua visita ao Strasbourg (5º) e subiu para o segundo lugar da Ligue 1, embora esteja empatado em pontos com o Olympique de Marselha, ambos com 46.

Depois de obter o quinto empate da temporada, os 'Aiglons' superam o OM no saldo de gols.

O time de Marselha, no entanto, poderá recuperar a vice-liderança no domingo se somar pontos fora de casa contra o modesto Troyes (17º).

Neste sábado o Nice, que jogou com dez durante quase todo o segundo tempo, resistiu no estádio do Strasbourg muito graças ao goleiro Walter Benitez, que fechou o gol.

--- Jogos da 26ª rodada do campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Montpellier - Rennes 2 - 4

- Sábado:

Strasbourg - Nice 0 - 0

PSG - Saint-Etienne 3 - 1

- Domingo:

(09h00) Monaco - Reims

(11h00) Angers - Lens

Brest - Lorient

Clermont-Ferrand FC - Bordeaux

Metz - Nantes

(13h05) Troyes - Olympique de Marselha

(16h45) Lyon - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 62 26 19 5 2 56 23 33

2. Nice 46 26 14 5 7 37 21 16

3. Olympique de Marselha 46 25 13 7 5 38 23 15

4. Rennes 43 26 13 4 9 51 25 26

5. Strasbourg 43 26 12 7 7 48 31 17

6. Monaco 38 25 10 8 7 38 27 11

7. Nantes 38 25 11 5 9 34 29 5

8. Lyon 38 25 10 9 6 34 31 3

9. Lens 37 25 10 7 8 40 36 4

10. Montpellier 37 26 11 4 11 41 38 3

11. Lille 36 25 9 9 7 32 35 -3

12. Brest 32 25 8 8 9 34 37 -3

13. Angers 29 25 7 8 10 30 36 -6

14. Reims 28 25 6 10 9 28 29 -1

15. Clermont-Ferrand FC 27 25 7 6 12 26 41 -15

16. Saint-Etienne 22 26 5 7 14 27 50 -23

17. Troyes 21 25 5 6 14 22 40 -18

18. Lorient 21 25 4 9 12 20 39 -19

19. Metz 21 25 4 9 12 25 45 -20

20. Bordeaux 21 25 4 9 12 37 62 -25

