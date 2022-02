Naufrágio de barco turístico deixa 13 mortos no Vietnã

Pelo menos 13 pessoas morreram neste sábado (26) e outras quatro estão desaparecidas após o naufrágio de um barco turístico na costa de Hoi An, uma antiga cidade declarada Patrimônio Mundial da Unesco, localizada no Vietnã, anunciou uma autoridade local do Partido Comunista.

A embarcação, que transportava 39 turistas locais e membros da tripulação, naufragou devido ao mau tempo quando retornava a Hoi An partindo da ilha principal do arquipélago de Cu Lao Cham.

As operações de resgate foram suspensas durante a noite por causa da falta de visibilidade e serão retomadas pela manhã, de acordo com o chefe local do Partido Comunista, Nguyen Sinh.

Ele disse que alguns dos sobreviventes estavam recebendo atendimento médico e que uma investigação sobre o acidente seria realizada.

Segundo um guarda de fronteira da região, devido ao mau tempo, "as chances de encontrá-los vivos são pequenas".

