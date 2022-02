Mulheres preparam coquetéis molotov para chegada dos russos em cidade da Ucrânia

Na quarta maior cidade da Ucrânia, em Dnipro, civis se preparam para a chegada de soldados russos com armas improvisadas. Um grupo de mulheres passou o dia de sábado confeccionando coquetéis molotov, para se defender das ameaças e proteger a cidade. As informações foram divulgadas pela correspondente da BBC no leste europeu, Sarah Rainsford.

Sobre o assunto Guerra entre Rússia e Ucrânia: últimas notícias de hoje, sábado, 26

Rainsford informou ter encontrado professoras, advogadas e donas de casa em meio a garrafas, pedaços de tecido e combustível. Segundo a correspondente, as moradoras da cidade diziam tentar não pensar muito no que estavam fazendo por se tratar de algo "assustador". A cidade não foi invadida, mas os civis se preparam para o pior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

In #Dnipro crowds of women spent Saturday making Molotov cocktails. Teachers, lawyers, housewives, all crouched on the grass, filling bottles. They told me they try not to think about what they’re doing. They didn’t choose this. But they have to be ready to defend their city pic.twitter.com/TSEKmEs2XG — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) February 26, 2022

"Em #Dnipro multidões de mulheres passaram o sábado fazendo coquetéis molotov. Professores, advogados, donas de casa, todos agachados na grama, enchendo garrafas. Eles me disseram que tentam não pensar no que estão fazendo. Eles não escolheram isso. Mas eles têm que estar prontos para defender sua cidade", em tradução livre.



Sobre o assunto Kiev decreta toque de recolher após expansão de ofensiva militar russa na Ucrânia

Itamaraty: cerca de 40 brasileiros embarcam em trem para sair de Kiev

Críticos da guerra se organizam na Rússia

Zelensky pede suspensão de direito de voto da Rússia em Conselho da ONU

Também no sábado, 26, a repórter relatou nas redes sociais que se de um lado grandes multidões se organizavam para trazer doações para as tropas ucranianas. Do outro havia o caos organizado: "uma longa fila de homens se inscrevendo para a força de defesa territorial".

This is #Dnipro today. Big crowds bringing donations for Ukrainian troops. I’ve seen medicine, food and water, petrol cans. On the other side of this organised chaos - a long line of men signing up for the territorial defence force pic.twitter.com/MMsXGJSQNG — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) February 26, 2022

"Este é #Dnipro hoje. Grandes multidões trazendo doações para as tropas ucranianas. Já vi remédios, comida e água, latas de gasolina. Do outro lado desse caos organizado - uma longa fila de homens se inscrevendo para a força de defesa territorial", em tradução livre.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags