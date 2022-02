Míssil atinge grande prédio residencial em Kiev

Um míssil russo caiu em um grande edifício residencial em Kiev - disse o Serviço de Situações de Emergência da Ucrânia neste sábado (26), sem informar sobre possíveis vítimas até o momento.

O míssil caiu entre o 18º e o 21º andares do prédio, segundo as mesmas fontes, que acrescentaram que os moradores estavam sendo retirados do local.

Prédio residencial atingido em 26 de fevereiro em Kiev (Foto: GENYA SAVILOV / AFP)



Os vídeos divulgados nas redes sociais mostravam um prédio alto com a fachada destruída e escombros na rua.

"Kiev, nossa esplêndida e pacífica cidade, sobreviveu a mais uma noite de ataques das forças terrestres russas e aos mísseis. Um deles atingiu um imóvel residencial em Kiev", afirmou o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.

Pouco antes, a Rússia anunciou que havia disparado mísseis de cruzeiro contra infraestruturas militares, no terceiro dia de sua invasão militar da Ucrânia.

