Inundações no leste da Austrália deixam ao menos cinco mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram nas fortes chuvas e inundações registradas nos últimos dias no leste da Austrália - informaram as autoridades regionais neste sábado (26).

Imagens transmitidas pela televisão australiana mostravam hoje casas completamente cercadas pela água, estradas bloqueadas, áreas de terra transformadas em lagos e o trecho de um píer de concreto arrastado pela correnteza de um rio.

A Polícia do Estado de Queensland anunciou que encontrou o corpo de uma mulher de 37 anos, o que eleva para cinco o número de mortes pelos temporais e inundações.

O carro de uma equipe de serviços de emergência foi levado pelas águas, matando um de seus quatro ocupantes. Além disso, durante a noite, o corpo de um homem também preso na enchente foi encontrado, relatou a polícia, que já havia anunciado outros dois óbitos.

"Em algumas partes do sudeste (do estado) de Queensland, este é o maior evento que veremos em décadas", afirmou o chefe da polícia e dos serviços de emergência do governo regional, Mark Ryan.

"E a chuva não parou. Na verdade, em algumas partes, ela está se intensificando", advertiu.

A localidade de Gympie está inundada, por causa do aumento do volume do rio Mary, disse seu prefeito, Glen Hartwig, citado pela televisão nacional ABC.

No Royal Hotel, da cidade, por exemplo, tem água até o teto e, em alguns lugares, até acima dele", acrescentou.

A governadora de Queensland, Annastacia Palaszczuk, disse que o rio Mary pode subir até 21 metros em Gympie.

Como medida preventiva, Queensland poderá emitir alertas de evacuação, especialmente para cerca de 700 moradores, na área de Gympie, anunciou Palaszczuk.

"Se não fizermos isso agora, as pessoas ficarão isoladas e presas", alertou.

Os serviços de emergência responderam a mais de 1.800 pedidos de ajuda em 24 horas no sudeste de Queensland, conforme as autoridades.

Hoje de manhã, havia mais de 250 pessoas no centro de recepção aos desabrigados.

Em algums áreas do estado, a precipitação superou recordes registrados há décadas, afirmou David Grant, um meteorologista de Queensland. Ele antecipou mais chuva para o domingo, já que a tempestade se move mais devagar do que o previsto.

A capital do estado, Brisbane, também sofreu fortes chuvas.

"Basicamente, vimos em um dia o que chove em um mês em Brisbane", informou Grant.

Os socorristas fizeram 132 resgates em águas agitadas em 24 horas, disse Greg Leach, da Defesa Civil e dos Serviços de Emergência de Queensland.

"Nossas equipes estão sobrecarregadas. Nossos rios estão subindo, temos inundações repentinas. Não é hora de ficar do lado de fora no sudeste de Queensland, se não houver necessidade", advertiu.

