FAB preparou dois aviões para resgatar brasileiros evacuados na Ucrânia

As aeronaves KC-390 Millennium são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que colocou de prontidão duas aeronaves para possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia. O comunicado foi feito neste sábado, 26.

“A Força Aérea Brasileira (FAB), sob orientações do Ministério da Defesa e coordenação do Ministério das Relações Exteriores (MRE), colocou de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium para possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia”, escreveu o perfil oficial da FAB, nas redes sociais.

Além disso, foi relatado pela Força Aérea Brasileira que as aeronaves são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais, como o transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, em 2020; e o apoio emergencial à tragédia causada pelo terremoto ocorrido em agosto de 2021 no Haiti.



