Tropas russas intensificam ataques contra Kiev

As forças militares russas tentam avançar em direção a Kiev, alvo de mísseis na manhã desta sexta-feira (25), segundo o governo ucraniano, que denunciou ataques contra civis no segundo dia da invasão, que já deixou mais de 100 mortos e quase 100.000 deslocados.

A ofensiva provocou um aumento as sanções econômicas ocidentais contra a Rússia, consideradas insuficientes pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que decretou uma mobilização geral para frear as tropas russas e lamentou que o país está "sozinho" diante do ataque.

O centro de Kiev registrou duas fortes explosões durante a madrugada, de acordo com correspondentes da AFP. "Disparos horríveis de mísseis russos sobre Kiev", denunciou no Twitter o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O exército da Ucrânia confirmou que "mísseis" russos foram lançados contra a capital e que dois deles foram interceptados em pleno voo. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado crítico, em um bairro residencial.

Explosões e tiros foram registrados ao norte da capital ucraniana. Os moradores do bairro de Obolonsky correram para buscar proteção quando ouviram as explosões.

De acordo com fontes militares, Kiev é o principal alvo do presidente russo Vladimir Putin para "decapitar o governo" ucraniano e instalar um Executivo favorável a Moscou.

Na quinta-feira, as tropas russas entraram pelo norte, sul e leste da Ucrânia, em uma ofensiva que, segundo Zelensky, matou 137 civis e deixou mais de 300 feridos.

"Eles dizem que os civis não são um alvo. Mas esta é outra mentira deles. Na realidade, eles não fazem distinção entre as áreas em que operam", denunciou Zelensky em um vídeo divulgado nas redes sociais.

"Esta noite começaram a bombardear bairros civis. Isto nos recorda (a ofensiva nazista de) 1941", completou.

"Os ucranianos estão demonstrando heroísmo", afirmou Zelensky. Ao iniciar a invasão na quinta-feira, os russos "pensavam que nossas forças estavam cansadas, mas não estamos cansados".

"Nossas forças estão fazendo todo o possível" para defender a Ucrânia, destacou.

"A Rússia terá que falar conosco, mais cedo ou mais tarde. Conversar sobre como acabar com os combates e parar esta invasão. Quanto mais cedo a conversa começar, menores serão as perdas, inclusive para a Rússia", disse.

As tropas ucranianas informaram que enfrentam unidades de blindados russos nas localidades de Dymer e Ivankiv, situadas a 45 e 80 quilômetros ao norte de Kiev, respectivamente.

O avanço das "forças do inimigo foi detido às margens do rio Teterov. A ponte sobre o rio foi destruída", afirma a mensagem do Estado-Maior.

Na quinta-feira, o exército russo assumiu o controle da área da central de Chernobyl, ainda contaminada pela radioatividade do acidente nuclear de 1986, e da base aérea de Gostomel, um ponto estratégico próximo de Kiev.

Nesta sexta-feira, porém, os ucranianos anunciaram que controlam o aeroporto militar de Gostomel, mas a AFP não conseguiu confirmar esta informação.

De acordo com Zelensky, "grupos de sabotagem" russos já teriam entrado na capital, onde um toque recolher está em vigor. O governador de Sumy (nordeste) afirmou que todos os municípios da região de fronteira com a Rússia "estão cercados e muito blindados russos" foram enviados para Kiev.

Depois de semanas de tensão crescente, com mais de 150.000 soldados mobilizados nas fronteiras com a Ucrânia, Putin decidiu iniciar a invasão do país vizinho pró-Ocidente, que imediatamente se viu sob ataques russos em grande parte de seu território.

O exército da Rússia anunciou que destruiu 74 instalações militares, incluindo 11 bases aéreas, e que os separatistas do leste da Ucrânia estão avançando e assumindo o controle de territórios.

Ao mesmo tempo, as Forças Armadas ucranianas afirmaram que mais de 30 tanques, quase 130 veículos de combate, sete aviões e seis helicópteros russos foram neutralizados por suas forças.

Putin, que exige que a Otan feche as portas para uma possível adesão da Ucrânia, afirmou que não busca a "ocupação" da ex-república soviética, e sim uma "desmilitarização e desnazificação" do país, assim como defender os rebeldes das regiões separatistas pró-Rússia, cuja independência ele reconheceu na segunda-feira.

Quase 100.000 pessoas fugiram de suas casas e milhares buscaram refúgio no exterior, informou a ONU. Poucas horas após o início da invasão, os primeiros refugiados ucranianos começaram a chegar a Hungria, Romênia e Polônia.

"Minha vida mudou completamente em metade de um dia. Mas é bom saber que temos um lugar para onde ir", declarou Iryna, de 42 anos, que passou a noite ao lado de dezenas de compatriotas na estação de trem de Przemysl, na Polônia, perto da fronteira ucraniana.

No leste da Ucrânia, os combates violentos provocaram medo e raiva entre os civis.

"Nunca, sob nenhuma condição, vou me render a Putin. Prefiro morrer", declarou Olena Kurilo, professora de 52 anos, em Chugnev, cidade que foi alvo de bombardeios.

Como haviam alertado por vários meses, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e outros aliados como Japão e Canadá anunciaram sanções contra Moscou.

O presidente americano, Joe Biden, anunciou restrições às exportações para a Rússia e das importações de produtos de tecnologia do país, assim como sanções contra bancos e magnatas russos.

A União Europeia divulgou medidas contra os setores financeiro, de energia, transportes, exportações, assim como restrições de vistos.

O pacote de sanções "provocará aumento da inflação, vai acelerar a saída de capitais e afetará progressivamente a base industrial da Rússia", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O presidente francês, Emmanuel Macron, enfatizou a importância das sanções, mas também de "deixar o caminho aberto" para um eventual diálogo com o líder russo, quando "as condições forem atendidas".

A invasão afetou os mercados internacionais: o barril do petróleo do tipo Brent superou 100 dólares pela primeira vez em sete anos. A moeda russa, o rublo, registrou a menor cotação histórica em relação ao dólar antes da intervenção do Banco Central.

A invasão russa também desencadeou manifestações em todo o mundo, nas quais milhares de pessoas criticaram a decisão de Putin. Protestos foram registrados inclusive na Rússia, onde a polícia prendeu mais de 1.700 pessoas, segundo a ONG de defesa dos direitos humanos OVD-info.

Nesta sexta-feira, Zelensky pediu aos russos que continuem protestando contra a ofensiva. "Vocês nos ouviram. Isto significa que vocês acreditam em nós. Lutem por nós. Lutem contra a guerra".

burs-cat/dbh/bl/fp

Tags