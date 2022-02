Tite diz que vai deixar a seleção brasileira depois da Copa do Catar-2022

O técnico Tite disse nesta sexta-feira que encerrará seu "ciclo" à frente da seleção brasileira assim que terminar sua participação na Copa do Mundo do Catar-2022, para a qual o Brasil já está classificado.

Vou [estar no comando] até o fim do Mundial. Não tenho por que mentir aqui", disse o treinador de 60 anos em entrevista ao programa Redação do canal SporTV.

À frente da Seleção desde junho de 2016, Tite tentará encerrar seu passagem conquistando o sexto título mundial no torneio que será disputado entre novembro e dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu estou muito focado no meu trabalho, sei dos ciclos, sou talvez um cara que teve a oportunidade, como tantos outros profissionais de alto nível que teriam a capacidade", de dirigir a seleção brasileira, acrescentou.

Tite assumiu o comando de uma seleção que tropeçava, sob o comando de Dunga, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e que contra todas as expectativas foi eliminado na primeira fase da Copa América Centenário disputada nos Estados Unidos em 2016.

Impulsionado por seus triunfos com o Corinthians, com quem conquistou os campeonatos brasileiros em 2011 e 2015 e a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012, o experiente técnico acertou o rumo do Brasil ao classificá-lo como líder das eliminatórias sul-americanas para o Mundial da Rússia.

Nessa Copa do Mundo foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica, com uma equipe que incluía Neymar, mas reagiu ao conquistar a Copa América realizada no Brasil um ano depois.

Apesar de a seleção ter avançado a passos largos rumo à Copa do Catar, liderando de maneira invicta (doze vitórias e três empates), o futebol apresentado é criticado pela falta de brilhantismo, mesmo obtendo resultados recordes.

Seu também foi questionado por ter perdido a final da Copa América-2021 contra seu arquirrival, a Argentina de Lionel Messi, no Maracanã.

raa/app/ma/aam

Tags