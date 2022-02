Suíça quer negociação setorial com a UE

Após meses de incerteza sobre o futuro de suas relações com Bruxelas, o governo suíço optou, nesta sexta-feira(25), por negociações setoriais com a União Europeia (UE), rejeitando, definitivamente, qualquer acordo geral.

Este novo "caminho não beneficia apenas a Suíça, mas também a UE", disse o presidente suíço, Ignazio Cassis, em entrevista coletiva.

"Estamos em um novo capítulo da história suíça", disse ele, ressaltando que "é um novo começo".

As relações entre Bruxelas e Berna estão tensas desde que a Suíça, que não é membro da UE, decidiu, subitamente, em maio de 2021, encerrar anos de negociações sobre um acordo-marco - também conhecido como acordo institucional - com o bloco.

Desde então, a UE instou a Suíça a demonstrar "vontade", se ainda quisesse chegar a um acordo. Destacando o "pragmatismo suíço", Cassis anunciou nesta sexta-feira que a Suíça já tomou sua decisão.

Em um comunicado, o governo indicou que pretende "seguir o caminho bilateral com a UE (...) no interesse de ambas as partes", não de forma generalizada, mas sim "setorial".

As negociações incluirão questões como eletricidade, segurança alimentar, pesquisa, saúde e educação, disse o governo suíço.

Resta saber como vai reagir Bruxelas, que tinha um interesse especial em concluir o acordo institucional geral.

O projeto de acordo geral com Bruxelas buscava padronizar o quadro jurídico para a participação da Suíça no mercado único da UE, seu principal parceiro econômico, e estabelecer um mecanismo de resolução de conflitos.

País sem litoral, a Suíça é cercada por Estados-membros da UE, seu principal parceiro econômico.

É o quarto parceiro comercial da UE e, entre seus 8,6 milhões de habitantes, há 1,4 milhão da UE.

