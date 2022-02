Rússia terá que falar com a Ucrânia "cedo ou tarde" para encerrar combates

A Rússia terá que falar com a Ucrânia "mais cedo ou mais tarde" para encerrar os combates, afirmou nesta sexta-feira (25) o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no momento em que a capital do país, Kiev, é alvo de bombardeios russos.

"A Rússia terá que falar conosco, mais cedo ou mais tarde. Conversar sobre como acabar com os combates e parar esta invasão. Quanto mais cedo a conversa começar, menores serão as perdas, inclusive para a Rússia", declarou Zelensky em um discurso.

Tags