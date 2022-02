Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-diplomacia-conflito-Otan:

1/ Mapa de Kiev com localização do bairro de Oblon e do aeroporto de Gostomel, onde aconteceram combates entre o exército ucraniano e russo. (135x105 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa de Kiev e arredores com localização das zonas com combates entre o exército russo e ucraniano, com dados de 25 de fevereiro. (135 x 113 mm) - Disponível

3/ Mapa com as principais bolsas europeias em sua abertura em 25 de fevereiro. (90 x 70 mm) - Disponível

4/ O peso e o funcionamento da organização Swift, que une 11.000 organizações bancárias no mundo. (89 x 75 mm) - Disponível

5/ Índices das bolsas asiáticas no fechamneto em 25 de fevereiro de 2022. (90 x 89 mm) - Disponível

6/ Principais bolsas europeias no fechamento em 25 de fevereiro. (90x72 mm) - Disponível

7/ Cronologia dos principais acontecimentos após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. (180x150 mm) - Disponível

8/ Gráfico com a localização das explosões, dos bombardeios e combates entre o exército ucraniano e o russo, zonas onde as tropas russas passaram à ofensivas e os territórios sob controle russo, em 25 de fevereiro. (135x120 mm) - Atualização disponível

9/ Principais valores das bolsas mundiais até 25 de fevereiro, um dia depois do início dos ataques russos à Ucrânia. (135x83 mm) - Disponível

10/ Dados do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com seus membros permanentes e os não-permanentes até 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. (89x72 mm) - Disponível

11/ Número estimado de ogivas nucleares no mundo. (89x66 mm) - Disponível

12/ Países que integravam a União Soviética antes de seu fim em 1991. (135x87mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 25 de fevereiro. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 25 de fevereiro. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 25 de fevereiro às 13h (Bras.). (45x86 mm) - Disponível

ESPORTES

* FBL-EUR-oitavas-Liga-Europa: programa das partidas pelas oitavas de final da Liga Europa 2021-2022. (90x90 mm) - Disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

