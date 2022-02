PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Exército russo aperta o cerco ao redor de Kiev

KIEV:

Exército russo aperta o cerco ao redor de Kiev

As forças russas apertaram o cerco à região de Kiev nesta sexta-feira (25), com combates dentro e ao redor da capital ucraniana, no segundo dia de uma invasão que o exército ucraniano faz "todo o possível" para repelir.

(Ucrânia Rússia EUA UE conflito diplomacia Otan guerra sociedade violência, Prev, 1.200 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

KIEV:

Combates violentos nas ruas de Kiev, sob ataque das tropas russas

Um homem com roupas civis está morto na calçada de um bairro residencial da zona norte de Kiev, onde soldados ucranianos estão posicionadas em uma casa de dois andares para enfrentar o ataque das tropas russas.

(Ucrânia Rússia guerra violência invasão conflito sociedade, Prev, 600 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

KIEV:

Ucrânia teme pela situação em Chernobyl, que caiu nas mãos russas

A Ucrânia informou nesta sexta-feira (25) que registrou dados preocupantes de radiação na usina nuclear de Chernobyl, que caiu nas mãos do exército russo no dia anterior, enquanto Moscou afirmou que tudo estava sob controle na área.

(Ucrânia Rússia guerra invasão Chernobyl nuclear, Prev, 400 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Presidente chinês pede a Putin 'negociação' com Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta sexta-feira (25) com seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia e se mostrou favorável a uma resolução do conflito pela via diplomática.

(Rússia Ucrânia China guerra invasão política diplomacia, Prev, já transmitida)

LONDRES:

IAG, matriz de British Airways e Iberia, interrompe voos para Rússia

O grupo aéreo IAG, matriz da British Airways e da Iberia, informou nesta sexta-feira (25) o cancelamento de seus voos para Moscou e o desvio de suas rotas que sobrevoam a Rússia, em meio a críticas internacionais pela invasso russa da Ucrânia.

(GB Rússia Ucrânia guerra invasão transporte aéreo economia sociedade, Prev, 400 palavras, já transmitida)

PARIS:

As novas sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia

A invasão da Ucrânia iniciada na quinta-feira (24) pelo presidente russo Vladimir Putin provocou uma onda de sanções internacionais contra Moscou, especialmente por parte dos países ocidentais.

(Rússia Ucrânia guerra invasão sanções política economia, Quadro, 700 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

BERLIM:

Medo da UE de ficar sem gás impede a exclusão russa do sistema bancário Swift

O Ocidente até agora não conseguiu adotar sanções maximalistas contra a Rússia, recusando-se a excluí-la do sistema bancário Swift, principalmente devido a temores em vários países europeus sobre seu fornecimento de energia.

(Rússia Ucrânia guerra UE sistema bancário economia, Enfoque, a ser transmitida)

PARIS:

Sanções da UE a Moscou afetam pouco setor aeroespacial europeu

O setor aeronáutico e espacial europeu, que tem várias parcerias com a Rússia, parece, nesta fase, pouco afetado pelas sanções da União Europeia contra Moscou, após a invasão da Ucrânia.

(Rússia UE Ucrânia guerra economia aeroespacial sanções, Prev, 620 palavras, já transmitida)

MONTMELO:

Fórmula 1 cancela GP da Rússia após invasão da Ucrânia

O Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, previsto para 25 de setembro em Sochi, foi cancelado - anunciou nesta sexta-feira (25) a empresa que administra o Mundial da categoria, uma consequência da invasão da Ucrânia pelo Exército russo.

(F1 Rússia Ucrânia guerra esporte, Prev, já transmitida)

NYON:

Uefa transfere final da Liga dos Campeões de São Petersburgo para o Stade de France em Paris

O Stade de France de Paris será o palco da final da Liga dos Campeões, em 28 de maio, e não mais São Petersburgo, anunciou a Uefa, que retirou da cidade o direito de organizar a partida, em resposta à invasão da Ucrânia pelo exército da Rússia.

(Uefa Rússia Ucrânia guerra futebol, Prev, já transmitida)

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Candidatos à Presidência do Brasil se mobilizam em busca do voto evangélico

Apesar de a campanha ainda não ter começado, os possíveis candidatos à presidência do Brasil já se movimentam para seduzir o eleitorado evangélico, chave para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e que tende a ser cada vez mais decisivo, de acordo com especialistas.

(Brasil política eleições religião sociedade, Ângulo, 800 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Ofensiva russa na Ucrânia abala campanha presidencial na França

A invasão russa da Ucrânia atingiu a disputa presidencial na França, onde os candidatos se viram obrigados a adaptar sua estratégia, principalmente o presidente Emmanuel Macron, preso no limbo de uma campanha ainda não lançada, a um mês e meio da eleição.

(França Rússia Ucrânia guerra política eleições, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

BANJA LUKA:

Exílio ou insegurança, os bósnios sem escolha pelas ameaçadas separatistas

Cansado da corrupção, de políticos sedentos de poder e da falta de futuro, Nebojsa Kalamanda tem apenas um desejo: deixar seu país, a Bósnia, com um sistema político quebrado e economia descarrilada.

(Bósnia Sérvia política sociedade corrupção economia conflito, Ângulo, 780 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BAT YAM, Israel:

Israel procura equilíbrio delicado na crise da Ucrânia

Com os Estados Unidos como aliado histórico, forças russas com base na vizinha Síria e quase um milhão de cidadãos procedentes da ex-União Soviética, Israel tenta encontrar um difícil equilíbrio após a invasão da Ucrânia.

(Israel Rússia Ucrânia guerra violência política diplomacia, Ângulo, 740 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

YAOUNDÉ:

Cinco funcionários de MSF são sequestrados em Camarões

Cinco funcionários da ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) foram sequestrados na quinta-feira por homens armados no norte de Camarões, onde existem grupos extremistas, anunciaram a organização e autoridades locais à AFP nesta sexta-feira (25).

(Camarões MSF sequestro violência, acompanhamento)

ABIDJAN:

África enfrenta desafio de não virar lixão de plásticos do mundo

A África, que já recebe resíduos de produtos tóxicos de outros países, quer agora evitar se tornar também "o lixão do mundo" de resíduos plásticos, objetivo do continente na Assembleia da ONU para o Meio Ambiente que começa na segunda-feira (28), em Nairóbi.

(África meio ambiente lixo plástico economia sociedade, Ângulo, 670 palavras, já transmitida)

BARCELONA:

Após dois anos de pandemia, Congresso Mundial de Telefonia Móvel olha para o futuro

O Congresso Mundial de Telefonia Móvel (MWC, na sigla em inglês), um evento-chave para o setor de novas tecnologias, começa na segunda-feira (28), em Barcelona, e vai até 3 de março.

(MWC Barcelona pandemia comunicações Rússia Ucrânia conflito, Prev, 500 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Ciência do sono tenta descobrir por que é mais difícil dormir bem com a idade

Já se sabe que ter uma boa noite de sono se torna mais difícil à medida que envelhecemos, mas a razão biológica por trás disso ainda é pouco conhecida.

(Ciência sono saúde pesquisa sociedade, Prev, 500 palavras, a ser transmitida)

Acompanhamento dos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

