Partido sucessor das Farc denuncia ataques com dois mortos antes de eleições na Colômbia

O partido Comunes, formado por ex-guerrilheiros das Farc que assinaram a paz em 2016, denunciou a morte de dois de seus membros em mais um ataque contra um de seus candidatos às eleições parlamentares de 13 de março.

"O Conselho Político Nacional dos Comunes denuncia perante a comunidade internacional e a opinião pública nacional a existência de um plano para dificultar e impedir a nossa participação no processo eleitoral", diz um comunicado divulgado nesta sexta-feira (25).

Segundo a organização, três rebeldes das dissolvidas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foram alvo de ataques nas últimas 72 horas.

Na quarta-feira, o candidato ao Senado Vladimir Valbuena saiu ileso de um ataque, sobre o qual não foram dados detalhes, na cidade de Neiva (centro-oeste).

Na quinta-feira, o líder Jorge Santofimio foi assassinado em Puerto Guzmán, departamento de Putumayo (sul).

No mesmo dia, o comboio de segurança do candidato à Câmara Jair Torres foi "emboscado" em Tuluá, departamento de Valle del Cauca (sudoeste). Um de seus acompanhantes, também membro do Comunes, morreu.

"Rejeitamos sem hesitação as ações violentas que, sem qualquer justificativa, estão sendo realizadas por vários grupos à margem da lei, assim como rejeitamos qualquer procedimento que tente alterar fraudulentamente a vontade política dos colombianos", acrescenta a nota.

O histórico acordo de paz assinado em 2016 concedeu 10 assentos parlamentares a ex-guerrilheiros por dois mandatos de quatro anos, entre 2018 e 2026.

Embora já tenham sido atribuídos esses cargos no Congresso, os Comunes concorrerão às eleições para definir quem ocupará os assentos.

Após o desarmamento, os ex-FARC tiveram uma recepção modesta e sofreram derrotas esmagadoras nas urnas.

De acordo com a ONG Indepaz, mais de 300 signatários da paz foram assassinados após entregarem seus fuzis em meio à espiral de violência que assola o país, em grande parte por causa do narcotráfico.

O Comunes ainda não definiu se após as eleições legislativas concorrerá com seu próprio candidato nas eleições presidenciais de 29 de maio, que definirão o sucessor do presidente Iván Duque.

A ONU e outros integrantes do acordo negociado em Cuba alertaram que a segurança dos ex-guerrilheiros é um dos maiores desafios na fase de consolidação do pacto, diante de múltiplos ataques.

