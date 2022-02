Otan: Stoltenberg reforça apoio à Ucrânia antes de reunião com líderes

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, reforçou o compromisso da aliança militar em apoiar a Ucrânia e disse que a Rússia é a única responsável pelo conflito que se instalou no Leste Europeu. "Condenamos as ações da Rússia nos termos mais fortes possíveis e fazemos um apelo para cessar a ação militar. Respeitamos a soberania e integridade da Ucrânia e seu direito de se defender", disse a autoridade nesta sexta-feira, 25, antes de reunião com líderes de países membros da Otan, Suécia, Finlândia e União Europeia (UE).

