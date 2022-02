Navio é atingido e Panamá pede que se evite trânsito por zonas de guerra

O Panamá, país com o maior número de navios registrados, alertou seus navios para evitarem o trânsito pelas zonas de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, após a denúncia feita nesta sexta-feira de que um navio de bandeira panamenha havia sido atingido em um ataque.

A Direção de Marinha Mercante da Autoridade Marítima do Panamá "pediu encarecidamente a todos os navios de bandeira panamenha que evitem o trânsito por águas ucranianas e russas no Mar Negro e no Mar de Azov. Para os navios panamenhos em portos ucranianos ou que transitem pela zona anterior, esses devem manter vigilância máxima e aumentar as condições de segurança a bordo para proteger a embarcação e tripulação."

O representante permanente da Ucrânia na ONU, Sergiy Kyslytsya, informou nesta sexta-feira em sua conta no Twitter que houve ataques a navios civis por parte da Rússia: "Informa-se que a Marinha russa atingiu navios civis com bandeiras do Panamá e da Romênia no Mar Negro."

