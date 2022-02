MLS volta com NY City defendendo título e astros em busca de redenção

A Liga Norte-Americana de Futebol (MLS) volta neste sábado com o New York City FC tentando ser o primeiro campeão a repetir o título em uma década, em uma temporada com novos nomes e outros que buscam se redimir.

Entre os recém-chegados destacam-se o suíço Xherdan Shaqiri, o brasileiro Douglas Costa e o italiano Lorenzo Insigne, que chegou ao Toronto FC em julho, enquanto jogadores consolidados como o argentino Gonzalo Higuaín e os mexicanos Javier 'Chicharito' Hernández e Carlos Vela lutam para conquistar seu cobiçado primeiro título na MLS.

A temporada passada terminou apenas em dezembro, com o New York City FC coroado pela primeira vez na sua história.

Com o grupo empresarial Manchester City por trás, a equipe de Nova York embarca agora em um desafio que ninguém conseguiu desde o Los Angeles Galaxy em 2012: manter o título.

"A MLS está muito, muito competitiva agora", alertou o técnico norueguês Ronny Deila. "O nível é muito mais alto e há muitas equipes boas. Repetir o título agora é muito mais difícil do que anos atrás".

Deila conta para isso com o mesmo elenco campeão, incluindo a continuidade, por enquanto, do argentino Valentín Castellanos, artilheiro da temporada passada e cobiçado pelo River Plate de seu país.

Entre os times que disputam o título da 27ª temporada da liga norte-americana estão também Atlanta United, Orlando City e New England Revolution.

Comandado pelo espanhol Carles Gil, MVP (Most Valuable Player) da temporada passada, o New England Revolution foi o líder da fase regular mas voltou a cair nos playoffs.

Atlanta e Orlando, por sua vez, adquiriram duas grandes promessas: o argentino Thiago Almada e o uruguaio Facundo Torres, respectivamente.

A contratação de Almada, de 20 anos, por 16 milhões de dólares e a de Torres, de 21, por cerca de 7,5 milhões, simbolizam o desejo da MLS de revelar seus novos destaques e não de ser vista como um destino de aposentadoria.

O comissário Don Garber comemorou esta semana que estrelas como Lionel Messi e Neymar tenham manifestado interesse em jogar nos Estados Unidos um dia, mas enfatizou que a MLS não precisa mais trazer "grandes jogadores no final de suas carreiras porque decidiram que querem se aposentar na MLS".

"Hoje a política de transferências mudou muito em comparação com os primeiros anos, onde eram trazidos jogadores reconhecidos", disse Alfonso Mondelo, diretor esportivo da MLS, à AFP. "Hoje eles têm que vir para contribuir com esta liga porque não é uma liga fácil, é muito exigente e quem vier tem que estar preparado para competir em alto nível".

Entre as equipes com mais ambições, destacam-se as duas franquias de Los Angeles, o Galaxy e o Los Angeles FC (LAFC), e o Inter Miami, co-propriedade de David Beckham.

O Galaxy, time mais bem sucedido da liga, optou por contratar outro grande nome internacional, o brasileiro Douglas Costa, para formar uma dupla ofensiva com o mexicano 'Chicharito' Hernández.

Assim como seu vizinho, o LAFC também está sob grande pressão para retornar aos playoffs em meio a dúvidas sobre a continuidade de Carlos Vela, líder absoluto da franquia desde sua chegada à liga em 2018.

O LAFC tentará convencê-lo a continuar com um elenco que inclui o colombiano Cristian Arango, a melhor contratação da MLS no ano passado, com 14 gols em 15 jogos.

Na Costa Leste, o Inter Miami também está com pressa para se tornar um time competitivo.

No segundo ano do técnico Phil Neville, o Inter está confiante de que um Higuain mais adaptado será a ponta de lança de um grupo que não terá mais o mexicano Rodolfo Pizarro e nem o veterano meio-campista francês Blaise Matuidi.

Como acontece a cada ano, a MLS atraiu nomes importantes do mapa do futebol mundial, incluindo Xherdan Shaqiri e Lorenzo Insigne.

Aos 30 anos, o capitão do Napoli deixará o futebol europeu em junho para disputar as próximas quatro temporadas conm a camisa do Toronto FC, seguindo os passos de seu compatriota Sebastian Giovinco (2015-2019).

Shaqiri, também de 30 anos, do Lyon, deve estrear pelo Chicago Fire neste sábado contra o Inter Miami, na jornada de abertura do campeonato.

Antecipando seu início para a Copa do Mundo do Catar-2022, a MLS incorpora nesta temporada sua 28ª franquia, o Charlotte FC, que espera quebrar o recorde de espectadores da liga (cerca de 75.000) no jogo inaugural de seu estádio no dia 5 de março.

