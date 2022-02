J&J e três distribuidoras aceitam pagar US$ 24,5 bilhões por crise de opioides

O fabricante de medicamentos Johnson & Johnson e três grandes distribuidores - McKessen, AmeriSourceBergen e Cardinal Health - confirmaram nesta sexta-feira (25) que pagarão cerca de US$ 24,5 bilhões para resolver 3.000 ações judiciais movidas por estados americanos e por milhares de governos locais sobre a crise de opioides.

Em um comunicado conjunto, as distribuidoras anunciaram que há "participação suficiente dos estados e subdivisões políticas para proceder a um acordo integral" para resolver os processos.

Segundo as empresas, 46 dos 49 estados demandantes, mais o Distrito de Columbia, e 90% das comunidades demandantes aceitaram os termos do acordo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os estados de Alabama, Oklahoma e Washington não aceitaram os termos, enquanto a Virgínia Ocidental resolveu suas disputas em separado, em um acordo anterior.

Os três distribuidores concordaram em pagar aproximadamente US$ 19,5 bilhões nos próximos 18 anos. O acordo entra em vigor em 2 de abril de 2022.

A AmeriSourceBergen aportará US$ 6,1 bilhões; a Cardinal Health, US$ 6 bilhões; e a McKesson, US$ 7,4 bilhões. A Johnson & Johnson pagará até US$ 5 bilhões.

O acordo não é sinônimo de uma "admissão de responsabilidade, ou crime", ressalta a gigante farmacêutica em um comunicado, lembrando que não vende mais opioides com receita nos Estados Unidos.

No início de fevereiro, a Johnson & Johnson e os três distribuidores anunciaram que pagariam US$ 590 milhões às comunidades nativas dos Estados Unidos afetadas pela crise dos opioides.

Além disso, os Cherokees deveriam receber US$ 75 milhões, no âmbito de um acordo em separado firmado em setembro passado.

A crise dos opioides já causou mais de 500.000 mortes por overdose nos Estados Unidos nos últimos 20 anos e deflagrou uma onda de litígios no país por parte das vítimas diretas e de muitas comunidades, como cidades, condados e estados.

dho/jum/LyS/dga/ll/tt

Tags