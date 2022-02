Inglaterra e País de Gales aumentam idade mínima de casamento para 18 anos

Os deputados britânicos aprovaram nesta sexta-feira (25) um projeto de lei que aumenta a idade mínima legal para o casamento na Inglaterra e no País de Gales de 16 para 18 anos, após uma intensa campanha contra casamentos arranjados.

O projeto foi aprovado sem oposição na Câmara dos Comuns e agora deve ser votado pelos Lordes para entrar em vigor.

Atualmente, os menores podem se casar a partir dos 16 anos, com consentimento parental.

As associações de ajuda às vítimas apontam que esta disposição permite que muitas famílias organizem casamentos arranjados para suas filhas.

O projeto também facilita a ação legal contra parentes ou conhecidos que enviam adolescentes para o exterior para casá-los.

"É um tipo de coerção parental, como a que eu vivi", disse à BBC Payzee Mahmod, vítima de um casamento forçado aos 16 anos.

Payzee e sua irmã Banaz, residentes em Londres, foram enviadas no início dos anos 2000 ao Curdistão iraquiano para se casar.

Payzee conseguiu fugir e iniciou uma campanha para mudar a lei. Banaz foi estrangulada em 2006, em um "crime de honra", pelo qual seu pai e um de seus tios foram condenados.

O governo britânico instou a Escócia e a Irlanda do Norte, as outras duas nações que compõem o Reino Unido, com seus próprios parlamentos, a adotarem uma legislação semelhante.

