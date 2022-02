Exército ucraniano afirma que enfrenta blindados russos ao norte de Kiev

As tropas ucranianas informaram que enfrentam unidades de blindados russos nas localidades de Dymer e Ivankiv, situadas a 45 e 80 quilômetros ao norte de Kiev, respectivamente.

"As tropas das Forças Armadas da Ucrânia lutam ao redor das localidades de Dymer e Ivankiv, onde um grande número de blindados do inimigo chegou", anunciou o exército em sua página no Facebook.

