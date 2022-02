Eriksen é relacionado pelo técnico do Brentford pela primeira vez desde seu ataque cardíaco

Oito meses depois de sofrer uma parada cardíaca no meio de uma partida da Eurocopa, o meio-campista dinamarquês Christian Eriksen foi relacionado no elenco do Brentford para a partida de domingo contra o Newcastle, anunciou o técnico do clube inglês, Thomas Franck.

"Christian estará no time e entrará em campo amanhã (sábado)", disse Franck a repórteres. "É um grande dia para todos nós, mas especialmente para Christian e sua família", continuou ele.

Eriksen, que assinou com o Brentford no último dia do mercado de transferências de inverno, já jogou alguns minutos com sua nova equipe em um amistoso no dia 14 de fevereiro, quando o dinamarquês comemorou 30 anos.

O meio-campista sofreu um infarto no jogo de abertura da Eurocopa, em 12 de junho, durante a partida Dinamarca-Finlândia.

Ele caiu no chão e teve que ser reanimado no gramado antes de ser levado ao hospital por uma ambulância.

Desde então vive com um desfibrilador, o que o obrigou a rescindir seu contrato com a Inter de Milão, seu ex-clube, já que a liga profissional italiana considera esse tipo de aparelho incompatível com a prática do futebol, enquanto que na Inglaterra é permitido.

O técnico dos 'Bees', também dinamarquês, explicou no dia 3 de fevereiro que Eriksen poderá jogar nas "semanas" que virão, de forma gradual

