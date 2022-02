Comunicado do Business Wire :Radisys® Corporation

A Radisys® Corporation, líder global em soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje uma demonstração de seu portfólio completo de telecomunicações abertas e engajamento digital no estande 5B81 do MWC Barcelona 2022. Após a bem-sucedida desagregação de seu principal produto Media Server, que opera atualmente em mais de 200 redes, a Radisys está ampliando seus princípios de desagregação em ofertas de acesso em banda larga fixa e móvel. As funcionalidades de rede centradas em software da Radisys, complementadas por componentes de hardware aberto, já estão prontas para operadoras implementarem e começarem a colher os benefícios de arquiteturas de rede modernas. Complementando essas ofertas, o foco em monetização emprega a computação na borda e oferece novas oportunidades de receita.

Desagregação do 5G e redes de acesso FTTX

-- A Radisys demonstrará soluções 5GNR habilitadas com seus recursos de integração de sistemas e software 5G compatíveis com a versão 16. Os participantes saberão como a Radisys e seu ecossistema de parceiros estão possibilitando uma base de clientes diversa no espaço 5G para provedores de serviços de comunicação (communications service provider, CSP), redes privadas e outros setores de mercado. A demonstração de inovações em 5G incluirá uma apresentação de células pequenas 5G com arquitetura altamente otimizada e formato compacto, além de uma demonstração de network-in-a-box com software de protocolo 5G vRAN.

-- A Radisys demonstrará sua solução de rede óptica passiva (Passive Optical Network, PON) aberta, desagregada e nativa na nuvem com a flexibilidade e a escalabilidade para transformar redes FTTX. Os participantes verão serviços triple-play em XGS-PON com Combo PON OLTs da Radisys (compatibilidade simultânea com G-PON e XGS-PON).

-- A Radisys participa ativamente das demonstrações de SD-RAN e VOLTHA com a Open Networking Foundation (ONF). Visite a Radisys no Pavilhão 1 da ONF (estande 1F66).

Banda larga em qualquer lugar

-- A Radisys demonstrará a realização de redes reais e convergidas de banda larga em todos os lugares, habilitadas por Open RAN definido por software, desagregada, que utiliza transporte xHaul baseado em FTTX respaldado por automação, monetização de análises e garantia de serviço.

-- A Radisys demonstrará seus serviços de ciclo de vida de rede completo - consulta, desenho, construção, integração, operação e otimização - em todos os domínios das redes digitais atuais, incluindo RAN, transporte óptico/IP, redes centrais e empresariais.

Monetização

-- A demonstração Smart Living da Radisys é possibilitada pelo Reach Smart Home da Radisys, que possibilita a provedores de serviços de banda larga aumentarem a adesão de clientes e a receita oferecendo pacotes de serviços de casa inteligente com planos de banda larga. Vida confortável, segurança residencial, proteção e gestão energética são algumas das aplicações práticas. O Smart Home Operator Dashboard da Radisys oferece importantes indicadores-chave de desempenho para monetizar novos serviços.

-- A apresentação Digital Engagement da Radisys destacará os recursos de análises de vídeo de sua Engage Platform, que incluem detecção de máscara e distanciamento social. Os provedores de serviços podem utilizar essas análises para desenvolver aplicações específicas, como autenticação biométrica e cumprimento de políticas relativas à COVID. Os participantes vão interagir de modo personalizado com o Engage Video Assistant (EVA) da Radisys, o primeiro bot de vídeo três em um baseado em inteligência artificial do mundo. A Radisys apresentará sua recém-lançada Engage Digital Platform (EDP), uma plataforma de comunicação como serviço (Communications Platform-as-a-Service, CPaaS). A Radisys demonstrará a facilidade de uso do portal EDP, no qual administradores e desenvolvedores podem criar novos serviços quase que instantaneamente por um menu que permite arrastar e soltar.

Presença de liderança

-- A Radisys e os provedores de serviços globais Deutsche Telekom (DT) e Reliance Jio transmitirão sua visão conjunta sobre acesso desagregado em um painel de discussão interativo realizado na terça-feira, 1.º de março, das 15h10 às 15h25 CET, no estande 3M31 da DT.

-- A Radisys está patrocinando a Open RAN Summit no NWC. Ganesh Shenbagaraman, chefe de produtos e ecossistemas integrados, participará de um painel de discussão sobre "Casos de uso da oportunidade Open RAN" em 2 de março, das 14h30 às 15h30 CET, na CC3.13 Fira Gran Via.

-- Munish Chhabra, chefe de softwares e serviços de mobilidade, participará da 5G Leadership Power Hour Theater Session da Xilinx no dia 2 de março, das 9h30 às 11h CET, na sala de exibição 2 do pavilhão 7.

"Nosso tema para o MWC é 'Conectividade reimaginada, experiência reimaginada, telecomunicações reimaginadas', e estamos demonstrando a provedores de serviços e clientes empresariais como nossas soluções podem ajudar na transformação de suas redes e negócios com plataformas e arquiteturas abertas, além de serviços inovadores e engajamento digital, para reimaginar seu papel como verdadeiros fornecedores de engajamento digital", declarou Natasha Tamaskar, chefe de negócios globais de marketing, estratégia de negócios e endpoints digitais da Radisys. "Diferentemente de outros fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturers, OEMs) modernos do mercado, a Radisys está em uma posição única, já que nosso portfólio abrange acesso fixo e móvel, além de utilizar a presença global de nossa plataforma de mídia complementada por endpoints e serviços digitais. Nossas soluções possibilitam oportunidades de serviços melhores e experiências digitais aprimoradas a clientes do mundo todo."

Para visitar os especialistas da Radisys no MWC Barcelona e saber mais sobre as inovações em Open RAN, banda larga e engajamento digital, envie um e-mail para open@radisys.com.

Sobre a Radisys

A Radisys, uma líder global em soluções de telecomunicações abertas, permite que provedores de serviços orientem a ruptura com novos modelos de negócio de arquitetura aberta. As soluções tecnológicas inovadoras desagregadas e virtualizadas da Radisys aproveitam arquiteturas e padrões de referência abertos, combinadas com software e hardware abertos para alimentar a transformação do negócio para o setor de telecomunicações, enquanto sua organização de serviços de ponta entrega a experiência em integração de sistemas necessária para solucionar complexos desafios de implantação de provedores de comunicações e conteúdo. Saiba mais em www.Radisys.com.

