Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault) anunciou hoje que Mary Beth Mandanas e Thomas Ertel foram nomeados para integrar o Conselho de administração da Energy Vault.

"Mary Beth e Thomas são adições inestimáveis ao conselho da Energy Vault", afirmou Robert Piconi, CEO da Energy Vault. "Além de sua experiência excepcional e profundo conhecimento em suas respectivas áreas que irão aprimorar nosso Conselho de administração, eles também são líderes respeitados que compartilham nossos valores como empresa e que construíram carreiras de muito sucesso sobre essa base. A profunda experiência de Mary Beth em energia renovável e experiência anterior em bancos de investimento em energia e serviços públicos no início de sua carreira será um ativo significativo à medida que expandimos a implantação de nossa tecnologia para acelerar a descarbonização globalmente. A extensa experiência financeira e contábil de Tom em níveis muito altos fortalecerá ainda mais a profundidade das capacidades da Energy Vault como uma empresa pública".

A sra. Mandanas é atualmente CEO da Onyx Renewable Partners, L.P., uma plataforma de soluções de energia renovável e distribuída que atende os setores comercial, industrial e municipal na América do Norte. Desde julho de 2021, a sra. Mandanas atua como Conselheira Independente, Presidente de Auditoria, no Conselho da TortoiseEcofin Acquisition Corp III. De agosto de 2020 a agosto de 2021, ela consultou e atuou como diretora de investimentos da Sol Systems, LLC, uma empresa de infraestrutura de energia renovável e investimento de impacto com sede em Washington, DC. Anteriormente, do outono de 2015 a maio de 2020, a sra. Mandanas ocupou o cargo de vice-presidente executiva, diretora de estratégia da CleanChoice Energy, Inc., uma empresa envolvida no fornecimento de energia renovável no varejo e energia solar comunitária, onde liderou o planejamento estratégico e foi responsável pela captação de capital, relacionamento bancário/investidor e estabelecimento de protocolos de gestão de risco e reporte financeiro. Sua carreira anterior incluiu cargos de diretora administrativa e diretora nos setores de energia e serviços públicos nos principais bancos de investimento, Citigroup e Credit Suisse, por mais de 15 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sr. Ertel atua como diretor de contabilidade na Strada Education Network e possui mais de 30 anos de experiência em liderança aconselhando comitês de auditoria e executivos C-suite sobre governança corporativa global e assuntos financeiros. A experiência do sr. Ertel em fusões e aquisições inclui trabalho em diligência devida, contabilidade complexa, questões de avaliação, avaliação de controle interno e avaliação de pessoal financeiro e integração. O sr. Ertel também possui uma extensa experiência na coordenação de especialistas jurídicos, tributários, de avaliação e finanças para garantir processos de aquisição eficientes e completos. Ele passou 15 anos na Ernst & Young em Indianápolis, atuando como parceiro de garantia e parceiro líder de atendimento ao cliente, e trabalhando com empresas multinacionais e nacionais em vários setores.

Formação do Conselho consultivo estratégico

A Energy Vault também anunciou a formação de um novo Conselho consultivo estratégico (SAB), composto por respeitados líderes do setor da base de clientes e investidores estratégicos existentes da Energy Vault que trazem experiência de domínio relevante, profundo conhecimento do cenário tecnológico em evolução e um histórico comprovado de acionistas Criação de valor. O SAB inaugural inclui líderes da CEMEX Ventures (NYSE: CX), BHP Ventures (NYSE: BHP), Saudi Aramco Energy Ventures (TADAWUL: SAUDI ARAMCO), Enel Green Power (ENEL.MI), PlusVolta, Pickering Energy Partners, Ark Energy Corporation Pty Ltd, uma subsidiária integral da Korea Zinc (KRX 010130), um investidor estratégico na Energy Vault e Atlas Renewable. O SAB se reunirá formalmente a cada trimestre para revisar as tendências de tecnologia e mercado mais relevantes e a interseção dessas tendências com a própria tecnologia e o roteiro estratégico da Energy Vault, a fim de otimizar o foco da solução de armazenamento de energia da empresa e a evolução estratégica de longo prazo.

"Este é um grupo excepcional que representa algumas das principais empresas globais de energia e industriais do mundo que compartilham uniformemente nossa paixão e urgência para descarbonizar o planeta", afirma Piconi. "Estamos formalizando o Conselho consultivo estratégico para aproveitar a experiência de mercado incomparável, a presença global e o compromisso coletivo dessas empresas com a sustentabilidade e a descarbonização, à medida que entramos em nossa fase de implantação global de nossas soluções de gerenciamento e armazenamento de energia. É uma honra ter a oportunidade de trabalhar com um grupo tão estimado de líderes como investidores e parceiros, pois nos concentramos na execução do cliente globalmente e em nossa missão de avançar a tecnologia da Energy Vault para combater as mudanças climáticas globais".

O investidor existente Leonardo DiCaprio junta-se ao Conselho consultivo estratégico

A Energy Vault também tem o prazer de anunciar que o ator e ambientalista Leonardo DiCaprio, um investidor existente na empresa nos últimos dois anos, se juntará ao Conselho consultivo estratégico.

"Expandir o uso de energias renováveis é imperativo para enfrentar a crise climática e alcançar as metas do Plano de Ação Climática Global anunciado na COP26", afirmou Leonardo DiCaprio. "A inovadora tecnologia de armazenamento de energia do Energy Vault permite que energia limpa seja usada 24 horas por dia, substituindo a necessidade de combustíveis fósseis. Com foco na sustentabilidade, a Energy Vault é capaz de usar materiais reciclados e residuais para fazer os blocos compostos que são o coração de sua tecnologia. Estou orgulhoso de me juntar à Energy Vault em sua missão de acelerar a descarbonização do nosso planeta".

"Desde o tempo que passei me encontrando com Leo e discutindo nossa urgência compartilhada de descarbonizar o planeta, fiquei mais impressionado com sua prioridade e compromisso pessoal amplamente com a sustentabilidade e, especificamente, em elevar a discussão sobre a necessidade de abordar as mudanças climáticas de forma mais agressiva, como uma comunidade global", afirmou Robert Piconi, cofundador e CEO da Energy Vault. "Além de seus múltiplos investimentos no Energy Vault nos últimos dois anos, estamos entusiasmados por tê-lo desempenhando um papel mais ativo como consultor estratégico, dadas as perspectivas únicas de seus seguidores globais e sua capacidade de alcançar um público mais amplo para acelerar a descarbonização".

Sobre a Energy VaultA Energy Vault desenvolve soluções de armazenamento de energia sustentável projetadas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia em escala de utilidade para a resiliência da rede. A Tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade e a Plataforma de integração e gerenciamento de armazenamento de energia da empresa destinam-se a ajudar as concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Utilizando materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica, a Energy Vault está facilitando a mudança para uma economia circular enquanto acelera a transição de energia limpa para seus clientes.

Declarações prospectivasEste comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem riscos, incertezas e suposições, incluindo declarações sobre nossa futura expansão, implantações e recursos. Há um número significativo de fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações feitas neste comunicado à imprensa, incluindo: desenvolvimentos e mudanças no mercado geral, o impacto contínuo da COVID-19, condições políticas, econômicas e comerciais; nosso histórico operacional limitado como empresa pública; e nossa capacidade de reter pessoal qualificado. Riscos e incertezas adicionais que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídos nas legendas "Fatores de risco" e "Discussão e análise da administração da condição financeira e resultados das operações" em nosso Formulário 8-K arquivado na Securities and Exchange Commission (o "SEC ") em 14 de fevereiro de 2022, disponível em nosso site em investors.energyvault.com e no site da SEC em www.sec.gov. Informações adicionais também serão apresentadas em outros registros que fazemos com a SEC de tempos em tempos. Todas as declarações prospectivas neste comunicado de imprensa são baseadas em informações disponíveis para nós na data deste documento, e não assumimos qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas fornecidas para refletir eventos que ocorrem ou circunstâncias que existem após a data em que foram feitas, exceto conforme exigido pela lei aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220224005349/pt/

Contato

Investidores energyvaultIR@icrinc.com

Mídia media@energyvault.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags