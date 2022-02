Combates em curso em área do norte de Kiev

Explosões e tiros foram registrados nesta sexta-feira em um bairro do norte da capital ucraniana, Kiev, comprovou um correspondente da AFP.

Os moradores do bairro de Obolonsky correram para buscar proteção quando ouviram as explosões. As tropas russas intensificaram nas últimas horas a ofensiva contra a capital, onde, segundo as autoridades, caíram vários mísseis durante a madrugada.

