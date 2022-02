COI pede que todas as federações cancelem eventos na Rússia e Belarus

O comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) instou nesta sexta-feira (25) que todas as federações internacionais cancelem ou realoquem as competições marcadas na Rússia e em Belarus, como consequência da invasão da Ucrânia pelo exércio russo.

Além disso, pediu que as bandeiras da Rússia e de Belarus não sejam hasteadas em nenhum evento esportivo mudial e que não toquem o hino nacional dos dois países, especificou o a organização em um comunicado, que estimou que ambas as nações violaram a trégua olímpica.

