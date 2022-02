Biden anuncia Ketanji Brown Jackson para Suprema Corte dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira, 25, no Twitter que escolheu Ketanji Brown Jackson para ser magistrada na Suprema Corte do país. O nome dela deverá ser ainda confirmado pelo Senado.

Caso referendada pelos senadores, a atual juíza do Tribunal de Apelações do Circuito de Washington, D.C., será a primeira mulher negra no posto na história.

Formada na Universidade Harvard, ela tem 51 anos e em sua carreira já atuou como assistente de um juiz da Suprema Corte norte-americana.

