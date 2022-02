Alemanha dará contribuição militar para elevar defesa da Otan no leste europeu

A Alemanha oferecerá uma pequena contribuição para aumentar as defesas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no leste europeu após a invasão da Ucrânia pela Rússia, incluindo cerca de 150 soldados e alguns equipamentos militares, disse um alto funcionário do governo.

Sistemas de defesa aérea conhecidos como Patriot, veículos blindados, dois navios de guerra e um contingente de infantaria fariam parte da oferta de Berlim à aliança, disse a autoridade, de acordo com planos elaborados pelo Ministério da Defesa. Os navios precisariam ser transferidos de missões existentes no Mediterrâneo.

O funcionário disse que a contribuição é pequena, mas que os militares alemães não são imediatamente capazes de oferecer mais equipamentos, enquanto ao mesmo tempo faltava vontade política para enviar mais tropas. Fonte: Dow Jones Newswires.

