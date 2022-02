Voos são cancelados no aeroporto russo de Rostov, perto da fronteira com a Ucrânia

As autoridades russas cancelaram nesta quinta-feira (24) os voos para grandes cidades no sul do país, perto da fronteira com a Ucrânia, onde Moscou iniciou uma operação militar, informaram agências de notícias russas.

Voos para Rostov, Krasnodar, Sochi e Anapa, cidades localizadas perto da Ucrânia ou ao longo do Mar Negro, foram cancelados, anunciou a agência de aviação Rosaviatsia.

Os cancelamentos também atingem Simferopol, capital da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a agência de aviação russa, a decisão foi motivada pela "situação complicada na Ucrânia", onde Moscou lançou uma operação militar.

As restrições vigorarão até 2 de março, disse a mesma fonte.

pop/roc/mar/js/mvv

Tags