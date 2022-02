Venezuela reabre fronteira com Brasil fechada devido a pandemia

A Venezuela reabriu nesta quinta-feira a fronteira terrestre com o Brasil, fechada desde março de 2020 por causa da pandemia de Covid-19, informaram autoridades locais.

"É um dia histórico para a Venezuela e o Brasil, porque, depois de dois anos, quando o presidente Nicolás Maduro, de forma responsável, decidiu pelo fechamento desta fronteira para nos proteger, hoje voltamos a abri-la", disse o governador do estado de Bolívar, Ángel Marcano, em discurso transmitido pela TV estatal venezuelana (VTV).

Autoridades locais de ambos os países comemoraram a "normalização" do trânsito, por considerar que permitirá a reativação do comércio entre os vizinhos. "A reabertura da fronteira fortalecerá o comércio entre os municípios", comemorou o prefeito do município brasileiro de Pacaraima, Juliano Torquato, em declarações transmitidas pela VTV. Até agora a passagem era basicamente de pedestres.

