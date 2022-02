UE pede a Belarus que não participe da ofensiva russa contra a Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez um apelo nesta quinta-feira (24) a Belarus para que se abstenha de participar da ofensiva russa na Ucrânia, pouco antes de uma cúpula extraordinária do bloco para discutir a crise.

"Faço um apelo a Belarus e seu povo: vocês têm a opção de não acompanhar a ação destrutiva da Rússia (...), de não fazer parte desta tragédia desnecessária contra seus vizinhos da Ucrânia", disse Michel em coletiva de imprensa.

Belarus, um aliado do governo de Moscou, autorizou a entrada de milhares de tropas russas em seu território desde os protestos em massa que começaram no país em 2020 pela reeleição do presidente Alexander Lukashenko.

De acordo com o governo da Ucrânia, agora Belarus permitiu que tropas russas utilizem essas posições em território bielorrusso para atacar posições ucranianas.

Michel fez essas declarações junto à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

De acordo com Michel, "um cataclismo abalou a Europa" com o início da ação militar russa na Ucrânia.

"Este ataque injustificado e não provocado é diferente de qualquer outro em solo europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial" em 1945, disse ele.

Portanto, acrescentou, uma cúpula extraordinária de chefes de Estado e de governo da UE "se reunirá e decidirá, em princípio, um pacote de sanções maciças e também decidirá sobre ajuda humanitária, política e financeira à Ucrânia e seu povo".

A UE, disse Michel, trabalhará em conjunto com seus aliados para "responsabilizar a Rússia, apoiar a Ucrânia e proteger a paz na Europa".

