Ucraniano chora ao se despedir da filha antes de se alistar

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convocou os cidadãos a se alistarem e lutarem ao lado do exército do país. Em meio aos alistamentos, o jornalista Ali Özkök, registrou a despedida comovente de um ucraniano que chorou abraçado a filha

Após o pedido do presidente da Ucrânia para convocar cidadãos para alistamento com o intuito de lutar pelo País, o jornalista Ali Özkök, responsável pela cobertura do conflito pela rede turca TRT, registrou o exato momento em que um ucraniano se despede da família antes de se juntar as forças armadas da nação. Na cena, o homem aparece recebendo uma carta de sua filha, e em seguida ambos se abraçam e vão as lágrimas.

"Após o início da operação militar da #Rússia contra a Ucrânia, a mobilização foi declarada na #Ucrânia. Um pai ucraniano que se juntou ao exército caiu em prantos ao se despedir de sua filha", escreveu o jornalista em uma postagem no Twitter. Em uma outra gravação, o jornalista também mostrou as longas filas de voluntários.

Sobre o assunto Cem mil ucranianos fogem de suas casas, milhares deles para o exterior, após invasão russa

Quem é Vladimir Putin, presidente russo que ordenou invasão à Ucrânia

Presidente da Ucrânia decreta mobilização geral contra invasão russa (oficial)rco/js/sag/rpr

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante um pronunciamento à nação ucraniana nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, convocou os cidadãos a se alistarem e lutarem ao lado do exército da Ucrânia. Logo após o discurso do magistrado, postos de alistamento foram abertos em diversas cidades do país, e longas filas foram registradas, principalmente, em Kiev, a capital.

Ainda durante sua fala, Zelensky prometeu prover armas a todos que quiserem defender o país e pediu doações de sangue aos militares feridos. “Nós temos armas defensivas para defender nossa soberania. Cada cidadão deverá decidir o futuro de nosso povo. Qualquer pessoa com experiência militar que puder ajudar na defesa da Ucrânia deve se reportar às estações. Esteja pronto para proteger o seu Estado em praças e cidades. O Conselho de Segurança da Ucrânia decidiu retirar qualquer tipo de sanção, então o cidadão pode usar armas para defender o território”, disse o presidente.

Tags