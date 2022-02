Ucrânia sob ataque em suas fronteiras com Rússia e Belarus

A Ucrânia está sob ataque ao longo de sua fronteira norte com a Rússia e Belarus, informou o serviço de guarda fronteiriço nesta quinta-feira (24), observando que as forças ucranianas respondiam à agressão.

Um funcionário do Ministério do Interior relatou a queda da cidade de Shchastia, no sudeste da Ucrânia, para rebeldes separatistas pró-Rússia.

Os guardas de fronteira disseram em comunicado que as forças russas são apoiadas por Belarus e lançaram um ataque do sul da península da Crimeia, ocupada e anexada pela Rússia em 2014.

"Os ataques contra unidades de fronteira, destacamentos de fronteira e postos de controle foram realizados com o uso de artilharia, equipamentos pesados e armas pequenas", acrescentaram.

"Ações de grupos inimigos de sabotagem e reconhecimento também foram registradas", segundo o comunicado.

