Ucrânia sob ataque em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia (guardas de fronteira)

A Ucrânia está sob ataque de artilharia ao longo de sua fronteira norte com a Rússia e Belarus, informou o serviço de guarda de fronteira nesta quinta-feira (24), observando que as forças ucranianas estavam respondendo ao ataque.

Um funcionário do Ministério do Interior relatou a queda da cidade de Shchastia, no sudeste da Ucrânia, para os rebeldes separatistas pró-Rússia.

