Sevilla perde para Dínamo de Zagreb (1-0) mas avança às oitavas da Liga Europa

O Sevilha se classificou para os oitavas de final da Liga Europa apesar de ter perdido por 1 a 0 no jogo de volta do play-off de acesso às oitavas de final do segundo mais importante torneio continental fora de casa para o Dínamo de Zagreb, nesta quinta-feira.

A equipe andaluza aproveitou a vitória por 3 a 1 no jogo de ida na Espanha para compensar o pênalti convertido por Mislav Orsic no segundo tempo (minuto 65).

O Sevilha, que terminou a partida com dez jogadores devido à expulsão de Thomas Delaney após receber um segundo cartão amarelo (90), acabou vencendo por 3 a 2 no placar agregado e vai estar no sorteio das oitavas de final nesta sexta-feira.

A equipe espanhola, com a vantagem, passou o primeiro tempo se limitando a conter a pressão de um Dínamo que controlava a bola e chegava mais, embora sem causar perigo real.

O Sevilha só assustou a defesa adversária nos primeiros 45 minutos, em que apenas teve um chute de longe de Alejandro 'Papu' Gómez defendido pelo goleiro do Dínamo Dominik Livakovic (36).

A lesão de Diego Carlos foi a pior notícia para o Sevilla, que enfrentará o Betis no domingo no clássico da 26ª rodada do campeonato espanhol.

Após o intervalo, o Sevilla avançou, chegando com mais perigo com destaue para Jesús Manuel 'Tecatito' Corona.

O mexicano alçou uma bola na área para uma cabeçada de Jules Koundé que acabou nas mãos de Livakovic (48).

Quando o Sevilla estava melhorando, um toque de mão de Marcos Acuña foi assinalado com pênalti que Orsic converteu (65).

O gol animou os croatas que partiram para o ataque, assustando o time espanhol, que acabou resistindo no últimos 15 minutos.

O sevilla continua seu caminho em busca de uma vaga na final que será disputada no dia 18 de maio no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

