RB Leipzig vence Real Sociedad (3-1) e vai às oitavas da Liga Europa

O RB Leipzig avançou na Liga Europa após vencer a Real Sociedad fora de casa por 3 a 1 nesta quinta-feira no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga Europa.

O empate em 2 a 2 no jogo de ida na Alemanha na semana passada deixou tudo em aberto para este segundo duelo em San Sebastian, onde os alemães foram superiores e mostraram mais ambição ofensiva.

Aos 39 minutos, o português André Silva perdeu um pênalti, mas seu companheiro de equipe húngaro Willi Orban aproveitou o rebote.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O segundo gol foi marcado por André Silva aos 59 minutos, com um chute forte ao entrar na área.

Esse resultado deixou a Real Sociedad quase nocauteada, mas o time basco voltou ao jogo diminuindo aos 65 minutos, quando Martín Zubimendi recebeu na área, dominou e definiu de pé esquerdo contra o goleiro húngaro Peter Gulacsi.

A jogada foi analisada pelo VAR antes de ser validada.

A Real Sociedad ficou assim a um gol de forçar a prorrogação.

O sueco Alexander Isak tentou de cabeça aos 80 minutos, mas o Leipzig garantiu a vitória e a classificação aos 88, com um pênalti convertido pelo também sueco Emil Forsberg.

"Sabíamos que ia ser complicado. Estamos chateados e magoados, mas ao mesmo tempo satisfeitos e orgulhosos porque queríamos competir contra um grande time. Um time campeão nos eliminou e não nos eliminou facilmente. Uma pena", lamentou o treinador da Real Sociedad, Imanol Sheriff.

O RB Leipzig, quarto da Bundesliga, avança assim para as oitavas da Liga Europa, o segundo mais importante torneio continental, ao qual voltou após ser 'rebaixado' da Liga dos Campeões, onde terminou em terceiro na fase de grupos, atrás dos poderosos Manchester City e Paris Saint-Germain.

A equipe alemã, fundada em 2009 e que teve uma evolução impressionante nos últimos anos nas mãos de seus donos da Red Bull, busca seu primeiro título, depois de ter sido vice-campeã da Copa da Alemanha no ano passado.

Já a Real Sociedad emendou com esta eliminação uma segunda grande decepção, apenas quatro depois da dolorosa humilhação no dérbi basco no campeonato espanhol contra o Athletic Bilbao (4-0).

bur/dr/aam

Tags