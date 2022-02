Putin 'tem que entender' que Otan é uma aliança nuclear, diz França

O presidente russo, Vladimir Putin, "tem que entender" que a Otan é uma aliança nuclear, disse o ministro das Relações Exteriores francês nesta quinta-feira (24), depois que o líder russo se gabou de seu arsenal nuclear após atacar a Ucrânia.

"Vladimir Putin tem que entender que a Aliança Atlântica também é uma aliança nuclear", disse o chanceler Jean-Yves Le Drian ao canal TF1.

De acordo com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) - uma aliança militar dos Estados Unidos e das principais potências europeias -, as armas nucleares de seus membros, França, Reino Unido e Estados Unidos, são um componente essencial de suas capacidades gerais de dissuasão e defesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministro francês, que descreveu o presidente russo como um "ditador" e "cínico", também prometeu sanções europeias "espetaculares" que "irão ferir o coração" da Rússia.

Le Drian disse que a França está estudando uma série de pedidos de ajuda à Ucrânia, incluindo ajuda militar.

"Fizeram para nós uma lista (de equipamentos militares), a estamos estudando para tentar responder da melhor forma possível à sua demanda", acrescentou.

Putin deu início à invasão da Ucrânia nesta quinta-feira, enfatizando que a Rússia ainda é uma das "maiores potências nucleares do mundo".

vl-sjw/sag/js/ic/mvv

Tags