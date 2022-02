Putin lança 'operação militar' na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira (24) uma "operação militar" na Ucrânia, onde foram registradas explosões em várias cidades, inclusive na capital, Kiev, em um desafio aos apelos internacionais para evitar uma guerra, que causou a indignação do presidente americano, Joe Biden.

Pouco após o anúncio, feito no meio da madrugada pelo líder do Kremlin, fortes explosões foram ouvidas em Kiev, na segunda cidade ucraniana, Kharkov, no porto de Odessa, no Mar Negro, e em cidades do leste da Ucrânia, como Mariupol e Kramatorsk, próximas à linha de frente com os separatistas pró-russos.

"Putin lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia. Cidades pacíficas ucranianas estão sob ataque", tuitou o chanceler ucraniano, Dmytro Kubela. "É uma guerra de agressão. A Ucrânia vai se defender e vencer. O mundo pode e deve frear Putin. A hora de agir é esta", acrescentou.

Depois de semanas de uma tensão crescente e de reconhecer na segunda-feira a independência dos territórios rebeldes do leste da Ucrânia, o presidente russo passou à ação em uma inesperada mensagem televisionada pouco antes das 06h locais (00h de Brasília).

"Tomei a decisão de uma operação militar", declarou Putin, após denunciar um "genocídio" orquestrado pela Ucrânia no leste do país.

Putin assegurou que não se trata de uma operação de "ocupação", mas de uma "desmilitarização da Ucrânia", e pediu aos soldados do país vizinho que deponham as armas, enquanto prometeu retaliar quem interferir na operação russa no país vizinho.

As reações ao discurso não tardaram. O presidente americano, Joe Biden, assegurou que "o mundo responsabilizará a Rússia" pelo ataque à Ucrânia, que ele descreveu como "injustificado".

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, também denunciou o "ataque irresponsável e não provocado da Rússia à Ucrânia, que põe em risco incontáveis vidas civis" e anunciou uma reunião dos aliados para abordar as "consequências" desta ação.

O chefe das Nações Unidas, António Guterres, que pouco antes da fala de Putin tinha lhe pedido publicamente para não enviar tropas russas à Ucrânia, afirmou em seguida que o conflito "deve parar".

A mensagem de Putin veio horas depois de o Kremlin afirmar ter recebido um pedido de ajuda de separatistas pró-Rússia para "se contrapor" ao exército ucraniano.

Ao longo do dia, a Ucrânia mobilizou seus reservistas de 18 a 60 anos, aprovou um estado de emergência e anunciou que havia sido vítima de um novo ataque cibernético maciço.

"Quase 200 mil soldados russos" estão posicionados na fronteira com a Ucrânia, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta quarta em um discurso à nação, alertando que a situação poderia levar a "uma grande guerra na Europa".

O presidente russo, Vladimir Putin, está "tão pronto quanto possível" para uma invasão em larga escala da Ucrânia, com "quase 100% do conjunto de forças que calculamos que ele poderia mobilizar" para invadir o país, disse um alto funcionário da Defesa dos Estados Unidos sob condição de anonimato.

Na quarta-feira, o Parlamento ucraniano aprovou por ampla maioria o estado de emergência proposto por Zelensky e pelo secretário de Segurança e Defesa, Oleksii Danilov.

"Estamos unidos na convicção de que o futuro da segurança europeia está sendo decidido neste momento em nossa casa, na Ucrânia", disse Zelensky durante uma coletiva de imprensa.

A Rússia começou a retirar seu pessoal diplomático da Ucrânia, informou a embaixada à AFP nesta quarta-feira. Os Estados Unidos, por sua vez, já tinham decidido na semana passada transferir sua embaixada de Kiev para Lviv, no oeste do país.

Enquanto isso, a União Europeia (UE) anunciou nesta quarta sanções contra o ministro da Defesa e os comandantes militares russos, o chefe de gabinete do Kremlin, o ministro do Desenvolvimento Econômico e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores por seu papel no reconhecimento de independência nas regiões separatistas ucranianas.

As sanções publicadas no Diário Oficial da UE consistem no congelamento de bens e proibições de vistos contra os afetados.

Biden, por sua vez, anunciou na quarta sanções contra a empresa encarregada da exploração do gasoduto Nord Stream II, que liga a Rússia à Alemanha. A medida foi anunciada depois que a Alemanha anunciou na terça-feira que suspenderia este polêmico gasoduto.

Na véspera, os Estados Unidos já tinham tornado públicas as medidas contra bancos e oligarcas russos.

No entanto, estas medidas são consideradas modestas em comparação com as podem desencadear a operação militar desta quinta-feira.

Na segunda-feira, Putin reconheceu a independência das "repúblicas" separatistas de Donetsk e Lugansk e questionou a própria legitimidade da existência da Ucrânia. Um dia depois, a Câmara alta russa deu luz verde para o envio de forças russas para a Ucrânia.

Kiev vem lutando há oito anos contra os separatistas no leste do país, um conflito que já deixou mais de 14 mil mortos.

Muitos temem que a crise possa culminar no pior conflito na Europa desde 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial.

Uma ofensiva russa pode desencadear uma "nova crise de refugiados" com até cinco milhões de pessoas deslocadas, alertou nesta quarta a embaixadora americana na ONU em Nova York.

