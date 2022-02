Presidente bielorrusso, aliado da Rússia, reúne-se com chefes do exército

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aliado de Moscou, convocou os comandantes do exército para uma reunião, após o início da operação militar da Rússia contra a Ucrânia.

"Lukashenko convoca rapidamente uma reunião com os militares. A reunião acontecerá no Palácio da Independência", informou o canal do Telegram "Pool Pervogo", vinculado à presidência.

