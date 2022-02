Otan terá reunião virtual na sexta-feira para discutir invasão da Ucrânia

Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) participarão na sexta-feira em uma reunião de cúpula por videoconferência para discutir as ações militares iniciadas pela Rússia na Ucrânia, afirmaram várias fontes diplomáticas.

A Otan informou em um comunicado que os Estados membros decidiram adotar "passos adicionais" para reforçar "a defesa em toda a aliança".

"Nossas medidas são preventivas, proporcionais e não devem provocar uma escalada", afirma o texto.

