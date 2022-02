Otan ativou planos de defesa após invasão russa da Ucrânia

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ativou seus planos de defesa, nesta quinta-feira (24), e fará uma cúpula virtual de emergência amanhã, na esteira da ofensiva militar da Rússia em território ucraniano.

O secretário-geral da aliança militar, o norueguês Jens Stoltenberg, assegurou que a Otan "não tem tropas na Ucrânia, nem tem planos de enviar tropas para a Ucrânia".

Ele informou que o Conselho do Atlântico Norte (CAN, os representantes dos países-membros da Otan) decidiu ativar os planos de defesa a pedido do comandante militar da aliança, o general americano Tod Wolters.

A ativação desses planos dá autoridade aos comandos militares para mobilizar tropas e recursos mais rapidamente, "dentro de diretrizes políticas previamente definidas".

Isso permite a realocação das forças de resposta rápida da Otan, estimadas em mais de 40 mil soldados, no espaço compreendido pelos países da aliança transatlântica.

Esta é a primeira vez que a Otan anuncia publicamente a ativação de seus planos de defesa, os quais foram definidos após a anexação da península da Crimeia em 2014.

"Aumentamos nossa presença no Leste Europeu por semanas. Temos milhares de soldados e teremos ainda mais forças nos próximos dias", disse Stoltenberg.

O norueguês também confirmou que os líderes da Otan farão uma cúpula por videoconferência na sexta-feira (25).

A CAN realizou uma reunião de emergência nesta quinta-feira de manhã para lidar com a crise russo-ucraniana, mas várias capitais europeias lançaram pedidos para uma reunião urgente de líderes.

Para o secretário-geral da Otan, a Rússia "fechou a porta para uma solução política, e lamentamos que tenha sido assim".

"É a realidade, que terá graves consequências para os ucranianos", acrescentou.

Nas primeiras horas desta quinta-feira, Stoltenberg havia condenado a operação militar russa na Ucrânia, descrita por ele como um "ataque irresponsável e não provocado, que coloca inúmeras vidas de civis em risco".

Stoltenberg considerou que o ataque representa "uma grave violação do direito internacional e uma séria ameaça à segurança euro-atlântica". Também pediu à Rússia que cesse imediatamente suas ações militares e respeite a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.

