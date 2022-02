Opositor russo Navalny rejeita guerra na Ucrânia

O líder da oposição russa Alexei Navalny, que está preso e enfrenta novas acusações, expressou nesta quinta-feira (24) sua oposição à guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

"Sou contra esta guerra. Acredito que esta guerra entre Rússia e Ucrânia está sendo travada para acobertar o roubo de cidadãos russos e desviar sua atenção dos problemas que existem dentro do país, da deterioração da economia", disse Navalny em uma audiência do novo julgamento aberto contra ele na semana passada, de acordo com um vídeo publicado pelo canal de oposição Dojd.

Navalny disse que "esta guerra causará um grande número de vítimas, arruinará vidas e continuará a política de empobrecimento dos cidadãos russos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O opositor, um ativista anticorrupção e inimigo declarado do Kremlin, cumpre pena de dois anos e meio de prisão por um caso de fraude, denunciado como uma perseguição política contra ele.

No tribunal há vários dias, Navalny agora enfrenta novas acusações, pelas quais pode ser condenado a mais dez anos de prisão.

No ano passado, as organizações de Navalny foram desmanteladas pelas autoridades russas, que ordenaram sua proibição por "extremismo" e iniciaram vários processos legais contra seus líderes.

Navalny sobreviveu a um grave envenenamento sofrido em 2020, pelo qual responsabiliza o Kremlin.

pop/cat/at/pc/mar/tt

Tags