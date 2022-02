Moscou interrompe transporte marítimo entre Ucrânia e Rússia no Mar de Azov

A Rússia decretou nesta quinta-feira (24) a interrupção do tráfego marítimo no Mar de Azov, entre Rússia e Ucrânia, após o anúncio de Vladimir Putin de um ataque ao país vizinho, informaram as agências russas.

"Em conexão com o desenvolvimento de atividades antiterroristas, o transporte no Mar de Azov está suspenso a partir das 4H00 (22H00 de Brasília, quarta-feira) de 24 de fevereiro até novo aviso", afirmou um representante da agência federal de tráfego marítimo Rosmorrechflot às agências de notícias russas.

