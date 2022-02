Moldávia fecha seu espaço aéreo e Belarus parte do seu após invasão da russa da Ucrânia

A Moldávia fechou nesta quinta-feira seu espaço aéreo e Belarus parte do seu devido à invasão russa da vizinha Ucrânia, que começou na madrugada.

"O espaço aéreo será fechado a partir das 12h00 [7h00 de Brasília]. Os voos serão desviados para outros aeroportos", disse o vice-primeiro-ministro da Moldávia, Andrei Spinu, no Telegram, justificando a medida pela "situação na região".

Por sua vez, o ministério da Defesa de Belarus anunciou o fechamento do seu espaço aéreo sobre a fronteira ucraniana, no sul do país, a partir das 9h00 GMT (6h00 de Brasília), para "garantir a utilização segura do espaço aéreo".

