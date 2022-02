Jogadores brasileiros pedem ajuda ao governo para deixar a Ucrânia

Os jogadores brasileiros que jogam em clubes ucranianos pediram, nesta quinta-feira (24), ajuda ao governo para serem evacuados após a invasão russa, em um vídeo em que aparecem confinados em um hotel em Kiev com suas famílias.

"Estamos todos reunidos aqui, jogadores do Dínamo e do Shakhtar, com nossas famílias. A gente está hospedado em um hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês na forma desse vídeo", explica no vídeo postado no Instagram o zagueiro Marlon, de 26 anos, um dos 12 jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk, clube que participa regularmente na Liga dos Campeões.

"A gente tá aqui pedindo ajuda pra vocês através desse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil, que ele possa nos ajudar", acrescenta.

Nas imagens aparecem o atacante David Neres, recém-chegado ao Shakhtar vindo do Ajax Amsterdam, e jogadores do Dínamo de Kiev, no saguão de um hotel. Com eles, suas esposas e filhos sentados em um sofá.

"Nós mulheres estamos com os filhos (...) e estamos nos sentindo abandonadas, não sabemos o que fazer. (...) Fugimos com nossos filhos para o hotel, não sabemos se vai ter comida aqui, por isso estamos pedindo socorro", diz a esposa de um dos atletas.

A Embaixada do Brasil na Ucrânia declarou em comunicado que "continua aberta" para garantir a "proteção de (seus) cerca de 500 cidadãos", pedindo-lhes que "entrem em contato diário" com seus serviços.

A Rússia lançou esta madrugada uma invasão à Ucrânia, com ataques aéreos e a entrada de forças terrestres, inclusive na direção da capital Kiev, matando dezenas de pessoas nas primeiras horas, segundo as autoridades ucranianas.

Inicialmente com sede em Donetsk, na região do Donbas, epicentro do conflito, o Shakhtar, 13 vezes campeão nacional nos últimos 20 anos, mudou-se para Kiev em 2014, logo no início dos confrontos entre as forças ucranianas e os separatistas pró-russos.

Naquele mesmo ano, seu estádio ultramoderno, o Donbass Arena, que havia sediado jogos da Eurocopa de 2012, foi bombardeado.

